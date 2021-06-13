Наиболее популярные инженерные коды для смартфонов OnePlus, Samsung и Xiaomi на Android
Операционная система Android известна немалым количеством различных пасхалок, а также скрытых областей и настроек, получить доступ к которым могут исключительно продвинутые пользователи. Сегодня мы слегка приоткроем завесу тайны, написав наиболее интересные коды доступа к тем или иным параметрам Android. Прежде всего нужно понимать, что есть стандартные коды, подходящие для всех смартфонов на мобильной операционной системе. Это не значит, что они у вас заработают, но шанс всегда существует. Набор осуществляется там, где вы вводите номера для дозвона. После того как введён последний символ, код активируется автоматически. Если этого не происходит, значит он у вас не работает.
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- *#06# – IMEI. В некоторых случаях вам эта информация может оказаться полезна и даже важна.
- *#07# – SAR. Данный параметр важен тем, кого волнуют реальные показатели опасности собственного смартфона. SAR влияет на удельный нагрев головы пользователя во время разговора, а в Европе допустимой границей считается 2 Вт/кг
- *#*#426#*#* – страница диагностики Firebase Cloud Messaging (FCM) и данные о сервисах Google Play.
- *#*#759#*#* – режим отладки RLZ и некоторые настройки для профессионалов
- *#*#4636#*#* – информационное меню с большим количеством статистических данных.
OnePlus
- *#888# – данные о печатной плате смартфона. Помогают при попытке ремонта без разборки гаджета.
- *#1234# – доступ к версии ПО вашего телефона.
- *#*#2947322243#*#* – полная очистка вашей памяти. Лучше вообще сюда не заглядывать без особой надобности.
Samsung
- *#0*# – удобное меню для диагностики железа. Опция часто используется торговцами б.у. смартфонов на рынках, которые хотят убедиться, что с аппаратом нет существенных проблем.
*#011# – системная информация о сигнале сети и другие служебные данные
- *#0228# – отображает реальное здоровье батарейки
- *#0808# – открывает доступ к настройкам USB. Если не знаете, что и как должно работать, лучше ничего не настраивать самостоятельно.
- *#1234# – версия ПО и другая системная информация. Часто используется специалистами в мастерских по ремонту телефонов.
*#2663# – доступ к меню прошивки. Сюда лучше не заходить, если вы не уверены в своих действиях.
- *#7353# – проверка основных компонентов.
- *#9090# – отладка основных компонентов.
- *#2683662# – большое сервисное меню.
*#34971539# – прямой доступ к информации о прошивке камеры и тестировании её функций.
Xiaomi
- *#*#64663#*#* – переход в меню диагностики вашего телефона. Крайне полезная опция, когда нужно протестировать смартфон, который вы покупаете с рук.
- *#*#4636#*#* – данные об аккумуляторе и истории его использования.
- *#*#2486#*#* – просто инженерный режим. Сюда также не рекомендуется заходить без необходимости.
- *#*#7780#*#* – полный сброс к заводским настройкам. Используйте с особой осторожностью.
- *#*#34971539#*#* – данные о камере и её настройка.
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