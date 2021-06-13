Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Наиболее популярные инженерные коды для смартфонов OnePlus, Samsung и Xiaomi на Android

Это далеко не все доступные для исопльзования коды
[ ] для раздела Блоги
1
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Операционная система Android известна немалым количеством различных пасхалок, а также скрытых областей и настроек, получить доступ к которым могут исключительно продвинутые пользователи. Сегодня мы слегка приоткроем завесу тайны, написав наиболее интересные коды доступа к тем или иным параметрам Android. Прежде всего нужно понимать, что есть стандартные коды, подходящие для всех смартфонов на мобильной операционной системе. Это не значит, что они у вас заработают, но шанс всегда существует. Набор осуществляется там, где вы вводите номера для дозвона. После того как введён последний символ, код активируется автоматически. Если этого не происходит, значит он у вас не работает.

реклама

  • *#06# – IMEI. В некоторых случаях вам эта информация может оказаться полезна и даже важна.
  • *#07# – SAR. Данный параметр важен тем, кого волнуют реальные показатели опасности собственного смартфона. SAR влияет на удельный нагрев головы пользователя во время разговора, а в Европе допустимой границей считается 2 Вт/кг 
  • *#*#426#*#* – страница диагностики Firebase Cloud Messaging (FCM) и данные о сервисах Google Play.
  • *#*#759#*#* – режим отладки RLZ и некоторые настройки для профессионалов
  • *#*#4636#*#* – информационное меню с большим количеством статистических данных.

OnePlus

  • *#888# – данные о печатной плате смартфона. Помогают при попытке ремонта без разборки гаджета.
  • *#1234# – доступ к версии ПО вашего телефона.
  • *#*#2947322243#*#* – полная очистка вашей памяти. Лучше вообще сюда не заглядывать без особой надобности.
анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Samsung

  • *#0*# – удобное меню для диагностики железа. Опция часто используется торговцами б.у. смартфонов на рынках, которые хотят убедиться, что с аппаратом нет существенных проблем.  
     *#011# – системная информация о сигнале сети и другие служебные данные
  • *#0228# – отображает реальное здоровье батарейки
  • *#0808# – открывает доступ к настройкам USB. Если не знаете, что и как должно работать, лучше ничего не настраивать самостоятельно.
  • *#1234# – версия ПО и другая системная информация. Часто используется специалистами в мастерских по ремонту телефонов.
     *#2663# – доступ к меню прошивки. Сюда лучше не заходить, если вы не уверены в своих действиях.
  • *#7353# – проверка основных компонентов.
  • *#9090# – отладка основных компонентов.
  • *#2683662# – большое сервисное меню.
     *#34971539# – прямой доступ к информации о прошивке камеры и тестировании её функций.

Xiaomi

  • *#*#64663#*#* – переход в меню диагностики вашего телефона. Крайне полезная опция, когда нужно протестировать смартфон, который вы покупаете с рук.
  • *#*#4636#*#* – данные об аккумуляторе и истории его использования.
  • *#*#2486#*#* – просто инженерный режим. Сюда также не рекомендуется заходить без необходимости.
  • *#*#7780#*#* – полный сброс к заводским настройкам. Используйте с особой осторожностью.
  • *#*#34971539#*#* – данные о камере и её настройка.
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
44
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
30
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
24
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
38

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
113
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 в России продают со скидкой до 30 000 рублей
70
15 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 / MIUI 12.5
4
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
54
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12.5 от 10 июня для 49 актуальных смартфонов
5
Итоги продаж GeForce RTX 3070 Ti в DNS – массовые возвраты и проблемы с корзиной у покупателей
28
GeForce RTX 3080 Ti в России уже стоит дешевле, чем GeForce RTX 3070
17
Новая версия Android 12 стала доступна для 24 смартфонов Xiaomi, ASUS, Google и других компаний
+
Илона Маска не приняли в созданное им объединение американских майнеров
92
MSI вернула в строй сверхбюджетную GeForce GT 730 с привлекательным ценником и пассивным охлаждением
24
Видеокарты AMD Radeon возвращаются в магазины РФ – Radeon RX 6900 XT по скидке до 50 000 рублей
25
Десятки смартфонов Xiaomi оказались подвержены ошибкам при обновлении до MIUI 12.5 на Android 11
10
Выбор оптимальной видеокарты на вторичке для бюджетного геймера – GeForce 1060 vs Radeon 580 от TG
21
Биткоин перейдёт на новый алгоритм Taproot, что повысит анонимность и снизит цену транзакций
23
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
21
Первая видеокарта GeForce RTX 3070 Ti появилась в Ситилинк
8
Выясняем, какую криптовалюту выгоднее добывать на видеокартах – Эфириум vs EClassic и Conflux
26
Старые операционные системы вместе с видеокартами Kepler потеряют поддержку в новых драйверах NVIDIA
27
Илон Маск анонсировал игровую приставку стоимостью 9.37 миллиона рублей с разгоном 1.99 с до 100 км
5
NVIDIA прекратит поддержку Windows 7, 8 и 8.1
17

Популярные статьи

Фреоновые парокомпрессионные системы охлаждения компьютеров, их готовые серийные решения
82
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
44
Warhammer 40.000: Space Marine: абсолютный пафос
13
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
10
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Canyon Wired Mouse M-05 - обзор дешёвой мышки с хорошей эргономикой и приятным дизайном
2

Сейчас обсуждают

Dce
18:41
Мониторинг памяти у всех 30.... имеется?! чем посмотреть? MSI AB не показывает.
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
Manager
18:39
https://www.youtube.com/watch?v=fUAaTSmDqS8&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Плоттер от madMAx43v3r позволяет создавать плоты Чиа в разы быстрее официального плоттера
Игорь Полишко
18:38
БИТКОИН ГОВНО ВОНЮЧЕЕ.
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
nnm
18:33
Жопу за ботинки (тапки) поставишь?
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Андрей Байдуков
18:30
Хд, я не стал пробовать свою видеокарту рх 580 на 4 гига, хотя было в планах и хорошо что не продал хоть есть возможность поиграть в нормальные игры тот же рдр2 на средне высоких играть, правда fhd
Лучшие игры, в которые можно поиграть на очень слабой или встроенной видеокарте
Kasyan
18:26
Правда он дикий, но капитализм!
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
Simon Crebbs
18:24
Разогнал и.... всё? Ну, это не интересно. Вот если бы он потом запустил на нём Киберпанк 2077 и получил 120 FPS, вот это была бы новость!
Ретроклокер разогнал древний Pentium III в полтора раза, обновив рекорд SuperPI 1M
Фёдор Пирожков
18:23
Сообщение звучит как майнинг головного мозга. Другие мысли то есть?) А карты по таким ценам брать сейчас для игр ГЛУПО. Да и чуть ранее тоже, проще купить готовый комп с видяхой по цене видяхи, или но...
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Артем Виноградов
18:23
Если так рассуждать, то фантики - это рубли. За последние годы в разы обесценились, а крипта наоборот в разы выросла.
Падение рынка криптовалют сделало многие монеты неприбыльными, а майнеры теряют по $80 в месяц
Evgeniy Som
18:22
АмГУ
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем