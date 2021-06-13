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Операционная система Android известна немалым количеством различных пасхалок, а также скрытых областей и настроек, получить доступ к которым могут исключительно продвинутые пользователи. Сегодня мы слегка приоткроем завесу тайны, написав наиболее интересные коды доступа к тем или иным параметрам Android. Прежде всего нужно понимать, что есть стандартные коды, подходящие для всех смартфонов на мобильной операционной системе. Это не значит, что они у вас заработают, но шанс всегда существует. Набор осуществляется там, где вы вводите номера для дозвона. После того как введён последний символ, код активируется автоматически. Если этого не происходит, значит он у вас не работает.

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*#06# – IMEI. В некоторых случаях вам эта информация может оказаться полезна и даже важна.

*#07# – SAR. Данный параметр важен тем, кого волнуют реальные показатели опасности собственного смартфона. SAR влияет на удельный нагрев головы пользователя во время разговора, а в Европе допустимой границей считается 2 Вт/кг

*#*#426#*#* – страница диагностики Firebase Cloud Messaging (FCM) и данные о сервисах Google Play.

*#*#759#*#* – режим отладки RLZ и некоторые настройки для профессионалов

*#*#4636#*#* – информационное меню с большим количеством статистических данных.

OnePlus

*#888# – данные о печатной плате смартфона. Помогают при попытке ремонта без разборки гаджета.

*#1234# – доступ к версии ПО вашего телефона.

*#*#2947322243#*#* – полная очистка вашей памяти. Лучше вообще сюда не заглядывать без особой надобности.

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Samsung

*#0*# – удобное меню для диагностики железа. Опция часто используется торговцами б.у. смартфонов на рынках, которые хотят убедиться, что с аппаратом нет существенных проблем.

*#011# – системная информация о сигнале сети и другие служебные данные

*#011# – системная информация о сигнале сети и другие служебные данные *#0228# – отображает реальное здоровье батарейки

*#0808# – открывает доступ к настройкам USB. Если не знаете, что и как должно работать, лучше ничего не настраивать самостоятельно.

*#1234# – версия ПО и другая системная информация. Часто используется специалистами в мастерских по ремонту телефонов.

*#2663# – доступ к меню прошивки. Сюда лучше не заходить, если вы не уверены в своих действиях.

*#2663# – доступ к меню прошивки. Сюда лучше не заходить, если вы не уверены в своих действиях. *#7353# – проверка основных компонентов.

*#9090# – отладка основных компонентов.

*#2683662# – большое сервисное меню.

*#34971539# – прямой доступ к информации о прошивке камеры и тестировании её функций.

Xiaomi

*#*#64663#*#* – переход в меню диагностики вашего телефона. Крайне полезная опция, когда нужно протестировать смартфон, который вы покупаете с рук.

*#*#4636#*#* – данные об аккумуляторе и истории его использования.

*#*#2486#*#* – просто инженерный режим. Сюда также не рекомендуется заходить без необходимости.

*#*#7780#*#* – полный сброс к заводским настройкам. Используйте с особой осторожностью.

*#*#34971539#*#* – данные о камере и её настройка.