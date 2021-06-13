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Биткоин перейдёт на новый алгоритм Taproot, что повысит анонимность и снизит цену транзакций

Биткоин пошёл по следам Эфира и начал активно улучшаться
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В последнее время Эфириум активно совершенствуется. Уже скоро в силу вступит Хардфорк EIP-1559, который должен ударить по доходам майнеров, но в целом улучшит скорость транзакций и привлекательность монеты для инвесторов. Ну а в будущем состоится переход на Ethereum 2.0, который и вовсе снизит эффективность добычи за счёт перехода на новый алгоритм Proof of Stake. А вот Биткоин по сравнению со второй криптовалютой гораздо консервативнее. Ожидается, что в будущем всё изменится.

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Как сообщается, недавно сообщество криптомайнеров полностью согласовало выпуск нового обновления Taproot. В первую очередь оно направлено на улучшение конфиденциальности, когда подписи станут нечитаемы, а правительственным структурам станет гораздо сложнее отследить переводы. Результат – настоящая анонимность, о которой мечтают наркоторговцы, преступники и злоумышленники всех мастей. На первый план могут выйти так называемые смарт-контакты. Благодаря алгоритму Taproot, смарт-контракты станут гораздо проще проводить. Мало того, они будут дешевле, а с их помощью можно будет осуществлять как мелкие траты, так и крупные покупки. Это также значит, что снизится комиссия в сети Биткоина. Новый подход расширяет возможности для построения новых цифровых платформ на основе блокчейна.  

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Переход на Taproot ожидается не раньше ноября. Сегодня команда разработчиков проводит активное тестирование протокола, что должно позволить полностью устранить все ошибки, а также исключить вероятность вторжения и хакерских атак. Кстати, обновление Taproot будет внедряться на базе схемы подписей Шнорра. Она была предложена в далёком 1991 году, когда ещё никто даже не помышлял о создании первой криптовалюты.

Стоит отметить, что ближайшее обновление уже называют самым важным в истории, а крупные пулы уже начали готовиться к переходу. Есть также те, кто видит в изменениях опасность, сравнивая Taproot с ситуацией, сложившейся в 2013 году, когда все монеты в системе Биткоина разделись на 2 части. Пусть проблема были и временной, но память о провале не забудется ещё долго. Почитать больше о Taproot можно в данном материале, где есть обоснование и детали алгоритма.

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BIs
10:57
Расскажите это ФБР они посмеются)))
Биткоин перейдёт на новый алгоритм Taproot, что повысит анонимность и снизит цену транзакций
Renegade1979
10:57
Ты с понтом родился вчера и в Совке не жил. Ну доложил ты в горком, а секретарь горкома в доле и сам ворует. И все, хана тебе )) поставят тебя на место. И это вообще в привычках моськовитских халопЪов...
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Павел Кузнецов
10:55
Т.е. роют себе яму, анонимный биткоин точно запретят.
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swr5
10:54
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