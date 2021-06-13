Биткоин перейдёт на новый алгоритм Taproot, что повысит анонимность и снизит цену транзакций
В последнее время Эфириум активно совершенствуется. Уже скоро в силу вступит Хардфорк EIP-1559, который должен ударить по доходам майнеров, но в целом улучшит скорость транзакций и привлекательность монеты для инвесторов. Ну а в будущем состоится переход на Ethereum 2.0, который и вовсе снизит эффективность добычи за счёт перехода на новый алгоритм Proof of Stake. А вот Биткоин по сравнению со второй криптовалютой гораздо консервативнее. Ожидается, что в будущем всё изменится.
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Как сообщается, недавно сообщество криптомайнеров полностью согласовало выпуск нового обновления Taproot. В первую очередь оно направлено на улучшение конфиденциальности, когда подписи станут нечитаемы, а правительственным структурам станет гораздо сложнее отследить переводы. Результат – настоящая анонимность, о которой мечтают наркоторговцы, преступники и злоумышленники всех мастей. На первый план могут выйти так называемые смарт-контакты. Благодаря алгоритму Taproot, смарт-контракты станут гораздо проще проводить. Мало того, они будут дешевле, а с их помощью можно будет осуществлять как мелкие траты, так и крупные покупки. Это также значит, что снизится комиссия в сети Биткоина. Новый подход расширяет возможности для построения новых цифровых платформ на основе блокчейна.
Переход на Taproot ожидается не раньше ноября. Сегодня команда разработчиков проводит активное тестирование протокола, что должно позволить полностью устранить все ошибки, а также исключить вероятность вторжения и хакерских атак. Кстати, обновление Taproot будет внедряться на базе схемы подписей Шнорра. Она была предложена в далёком 1991 году, когда ещё никто даже не помышлял о создании первой криптовалюты.
Стоит отметить, что ближайшее обновление уже называют самым важным в истории, а крупные пулы уже начали готовиться к переходу. Есть также те, кто видит в изменениях опасность, сравнивая Taproot с ситуацией, сложившейся в 2013 году, когда все монеты в системе Биткоина разделись на 2 части. Пусть проблема были и временной, но память о провале не забудется ещё долго. Почитать больше о Taproot можно в данном материале, где есть обоснование и детали алгоритма.
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