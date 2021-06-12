Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние годы компьютерные игры становятся всё популярнее. Доходы крупных студий и издательств растут, а многие проекты приносят прибыль больше, чем голливудские блокбастеры. В данном случае не так важно, что в последнее время акцент заработков сместился с продаж самих игр на внутриигровой контент, различные дополнения и бесполезный мусор в онлайн-играх. Доходы растут, и этого достаточно. Но сколь долго это будет продолжаться? Предполагалось, что много лет, ведь наиболее активная часть геймеров – это люди до 45 лет. Очевидно, что они продолжат наслаждаться виртуальными развлечениями ещё не один десяток лет, в то время как молодое поколение будет пополнять число геймеров. И всё могло быт радужно, если бы не проблемы с поставками видеокарт.

реклама

Сегодня цены на мощные флагманские модели столь высоки, что позволить их себе могут единицы, ну а остальные ждут. Кстати, ожидание затянулось, ведь оно началось далеко не в 2021 году. Многие геймеры отказывались покупать в 2020 году видеокарту, поскольку ждали выхода нового поколения NVIDIA Ampere. Получается, что есть немало тех, кто ждёт уже почти полтора года, а ведь никакого улучшения ситуации не предвидится. Сложно даже предположить, что будут делать студии, если видеокарт не будет ещё год. В данном случае нужно учитывать, что разработка игры занимает несколько лет. Если выпущенные в 2022 году проекты не окупятся, многим будет просто не чего кушать, не говоря уже о создании новых игр.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -30 000р на 14Tb Toshiba -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Поскольку никто не знает, когда ждать улучшения, мы предлагаем нашим читателям изучить актуальность старых видеокарт Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060. Перед нами 9 игр последних лет, которые докажут, стоит ли уже завтра бежать на вторичный рынок, или обе безнадёжно устарели. Тесты проведены командой Testing Games. Ниже можно изучить таблицу с результатами.

реклама

Как видите, обе карты ещё способны запускать современные проекты в разрешении 1080р на средних и высоких настройках графики. Если у вас стоял выбор, оставаться на GeForce GTX 730 или брать GeForce GTX 1060, то не раздумывайте. Главное подобрать правильную цену. К сожалению, в российских магазинах стало сложно встретить обе видеокарты. Именно поэтому, если вас интересует новая продукция, стоит присмотреться к GeForce GTX 1660 (1 и 2). Данная модель быстрее указанных в тестах и стоит 54 тысячи рублей по скидке. Отметим, что уже в 2022 году вам может быть недостаточно GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580, но пересидеть год точно удастся.



