Выбор оптимальной видеокарты на вторичке для бюджетного геймера – GeForce 1060 vs Radeon 580 от TG
В последние годы компьютерные игры становятся всё популярнее. Доходы крупных студий и издательств растут, а многие проекты приносят прибыль больше, чем голливудские блокбастеры. В данном случае не так важно, что в последнее время акцент заработков сместился с продаж самих игр на внутриигровой контент, различные дополнения и бесполезный мусор в онлайн-играх. Доходы растут, и этого достаточно. Но сколь долго это будет продолжаться? Предполагалось, что много лет, ведь наиболее активная часть геймеров – это люди до 45 лет. Очевидно, что они продолжат наслаждаться виртуальными развлечениями ещё не один десяток лет, в то время как молодое поколение будет пополнять число геймеров. И всё могло быт радужно, если бы не проблемы с поставками видеокарт.
реклама
Сегодня цены на мощные флагманские модели столь высоки, что позволить их себе могут единицы, ну а остальные ждут. Кстати, ожидание затянулось, ведь оно началось далеко не в 2021 году. Многие геймеры отказывались покупать в 2020 году видеокарту, поскольку ждали выхода нового поколения NVIDIA Ampere. Получается, что есть немало тех, кто ждёт уже почти полтора года, а ведь никакого улучшения ситуации не предвидится. Сложно даже предположить, что будут делать студии, если видеокарт не будет ещё год. В данном случае нужно учитывать, что разработка игры занимает несколько лет. Если выпущенные в 2022 году проекты не окупятся, многим будет просто не чего кушать, не говоря уже о создании новых игр.
Поскольку никто не знает, когда ждать улучшения, мы предлагаем нашим читателям изучить актуальность старых видеокарт Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060. Перед нами 9 игр последних лет, которые докажут, стоит ли уже завтра бежать на вторичный рынок, или обе безнадёжно устарели. Тесты проведены командой Testing Games. Ниже можно изучить таблицу с результатами.
реклама
Как видите, обе карты ещё способны запускать современные проекты в разрешении 1080р на средних и высоких настройках графики. Если у вас стоял выбор, оставаться на GeForce GTX 730 или брать GeForce GTX 1060, то не раздумывайте. Главное подобрать правильную цену. К сожалению, в российских магазинах стало сложно встретить обе видеокарты. Именно поэтому, если вас интересует новая продукция, стоит присмотреться к GeForce GTX 1660 (1 и 2). Данная модель быстрее указанных в тестах и стоит 54 тысячи рублей по скидке. Отметим, что уже в 2022 году вам может быть недостаточно GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580, но пересидеть год точно удастся.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила