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Илона Маска не приняли в созданное им объединение американских майнеров

Майнеры США объединились, но Илона Маска среди них нет
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Не так давно случилось весьма любопытное событие, которое по непонятным причинам обошла своим вниманием пресса. В конце мая Илон Маск инициировал встречу американских майнеров, которые имеют немалые мощности и занимаются добычей Биткоинов. В ходе встречи не было подписано никаких заявлений, а все участники высказывали много правильных мыслей об экологии и переходе на возобновляемые источники энергии. Одним словом, всё завершилось ничем. А вы ожидали чего-то другого? Илон Маск остался недоволен, но поделать ничего не смог, ведь многие майнеры не желают слушать его советов и относятся к нему с недоверием, полагая, что миллиардер преследует собственные цели (а ведь преследует).

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Удивительно, но последствия у встречи всё-таки есть. Так, недавно была создана организация Bitcoin Mining Council (BMC), в которую вошли заинтересованные стороны. Если вы думали, что это парочка фермеров из Кентукки, то спешим вас удивить, ведь там настоящие монстры. Типа MicroStrategy (владеющая 3.4 миллиарда долларов в Биткоинах), Argo Blockchain, Galaxy Digital, Marathon Digital Holdings и некоторые другие. Организация открыта для новых членов с одним важным условием: каждый участник должен открыть общественности сведения о хешрейте своего оборудования, энергопотребления, а также использовании чистой энергетики в добыче криптовалют.

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Что любопытно, вся эта информация никак не повлияет на самих участников, поскольку носит информативных характер и не имеет каких-либо ограничений. Доступ к данным получит любая заинтересованная сторона, а финансирование возьмут на себя основатели. В будущем планируется способствовать переходу на возобновляемые источники энергии, но пока нет даже плана, как это сделать. Всё это очень интересно (на самом деле не очень), но есть куда более любопытные подробности. Так, журналисты уже поинтересовались о роли Илона Маска в основании BMC.

Как выяснилось, никто даже не подумал приглашать Илона Маска, хотя он был инициатором создания Bitcoin Mining Council. Организация займётся созданием отраслевых стандартов майнинга, но без главы Tesla, который остался ни с чем. Сам Илон Маск пока никак не отреагировал на подобный шаг тех, с кем он недавно обсуждал необходимость создания подобного органа. Возможно, он предлагал более строгие принципы контроля, или хотя получить больше прав и руководящую должность. Скорее всего, в должности императора Марса Илону уже тесно, но это не точно.

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