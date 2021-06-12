MSI вернула в строй сверхбюджетную GeForce GT 730 с привлекательным ценником и пассивным охлаждением
Дефицит видеокарт толкает людей на самые разные поступки. Кто-то страдает, ожидая скорейшего восстановления поставок. Это люди часто и громко возмущаются на форумах, обвиняя во всех проблемах майнеров, перекупщиков, производителей и продавцов. Есть и те, кто призывает наказать всех, кто причастен к дефициту видеокарт. Они размахивают виртуальными палками и всегда готовы поучаствовать в виртуальных баталиях. Небольшая часть видит в дефиците возможность для дополнительного заработка, но мы бы не сказали, что они являются корнем проблем. Есть ещё торговые сети, но и эти ребята всего лишь винтик, который пользуется общим хаосом и полной безнаказанностью. Чаще всего звучат обвинения в сторону майнеров, но мы бы не стали утверждать, что они действительно виновны. Дело в том, что они используют видеокарты в личных целях, так же, как и геймеры, но предпочитают извлекать из них экономическую выгоду, в то время как любители компьютерных игр получают моральное удовольствие.
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Как вы поняли, всё слишком сложно, а проблема не в какой-то отдельной цепи, а в нежелании NVIDIA контролировать действия своих партнёров и вводить наказания для тех, кто будет отгружать одному из участников этой самой цепи крупные партии видеокарт с наценкой. Изменится ли что-то в ближайшее время, неясно, но, судя по последним новостям, количество свободных мощных графических чипов на складах дошло до нуля, а иначе возвращение в строй GeForce GT 730 не пояснить никак.
Как стало известно, MSI вернула на полки старую карточку и планирует выпустить полноценную партию. Напомним, GeForce GT 730 никогда не была быстрой и относится к сверхбюджетным представителям поколения Kepler. Видеокарта оснащена 384 ядрами CUDA, 2 Гб видеопамяти DDR3 с тактовой частотой 1600 Мгц (сравните с современными 14 000 МГц и даже 19 500 МГц). В данном случае такая модель может быть интересна тем, кто ищет так называемую «затычку», или временно лишился мощной видеокарты. GeForce GT 730 поддерживает вывод одновременно на 3 дисплея с разрешением до 4096 на 2160р. Потребляет всего 23 Вт и вообще не требует дополнительного охлаждения.
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Что любопытно, в настоящее время цены на подобные видеокарты в мире стартуют с 70 долларов и выше, в то время как MSI собирается отгружать её в Японии за 42 доллара. Неясно, попадёт ли партия на мировой рынок, но такая низкая цена действительно впечатляет.
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