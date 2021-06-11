За 3 года средняя цена видеокарты NVIDIA выросла в 3 раза и продолжит увеличиваться в 2021 году
Сегодня, когда официальная стоимость видеокарт NVIDIA доходит до 1500 долларов, уже ни у кого нет сомнений, что Дженсен Хуанг не собирается снижать цены. Положение дел таково, что купить GeForce RTX за такую сумму невозможно, ведь есть майнеры, перекупщики и даже энтузиасты, готовые выложить 5000 за кусок кремния в дешёвом пластике. Неясно, когда ситуация улучшится и улучшится ли вообще. Дело в том, что у пользователей короткая память. Они быстро забывают то, что было ещё несколько лет назад. К примеру, вы помните цены на видеокарты в 2018 году? А аналитики из Jonpeddie помнят.
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Ниже можно ознакомиться с любопытным графиком, демонстрирующим ценовую политику на рынке со второго квартала 2018 года по 1 квартал 2021. Данные представлены по всем ценовым сегментам, включая бюджетные и доходят до флагманов. Стоит учитывать, что результаты приведены к средним показателям, поэтому могут отличаться от вашего личного виденья рынка. Ребята из Jonpeddie не предоставили принципы построения графика, а также методику подсчёта. Если вы не склонны им доверять, то можете этого не делать. Мы же перейдём к сути вопроса.
Год от года средняя цена видеокарт растёт. Это заметно, если сравнивать GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 1080 Ti, а следом GeForce RTX 2080 Ti: $649 – $699 – $1500. В 2021 году на место флагмана пришла GeForce RTX 3090, но это не меняет сути, ведь цена от этого не стала меньше. Если судить по графику, то за 3 года средняя цена на видеокарты выросла в 3 раза. И здесь возникает справедливый вопрос: а за что мы платим? Ниже мы предлагаем вам изучить видео сравнения RTX 3080 с RTX 2080 и GTX 1080, которое позволяет понять, что NVIDIA перестала продавать нам больше по прежней цене.
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Как видите, реальная производительность увеличилась примерно в 2.5 раза, но ведь настолько же выросли и цены. Но и это далеко не всё. Дело в том, что в 3 квартале ожидается повышение отпускной стоимости видеопамяти на 13%. Производители не могут больше удерживать их на прежнем уровне, поскольку полупроводниковый кризис только нарастает. Кстати, есть все основания полагать, что проблема в консолях, которые требуют невероятного количество скоростной памяти. Отметим, что ещё год назад нам прогнозировали, что с выпуском игровых приставок цены упадут, ведь на рынок хлынут огромные потоки памяти. К сожалению, на тот момент никто не ожидал, что проснутся майнеры, скупающие всё, в чём есть графический чип для добычи Эфириума.
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