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Давайте начнём с любопытной информации: обычные коровы являются причиной выброса 14% всех парниковых газов на планете. При этом большую часть из этих самых газов представляет собой метан. Учёные считают, что он в десятки раз опаснее обычной двуокиси углерода и буквально подталкивает Землю к парниковому эффекту. Сегодня ни у одного государства, имеющего обширные пастбища, нет даже приблизительного плана, который мог бы решить данную проблему. Кроме прямого выброса газа есть ещё и последствия в виде коровьего навоза. Он также выбрасывает в окружающую среду метан и очень токсичен. Что же, пока политики занимаются словоблудием обычные парень из Британии не только утилизирует опасный «коровяк», но и получает из этого немалую выгоду.

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Как стало известно, фермер (в привычном смысле этого слова) Филип Хьюз, живущий в графстве Денбишир (Уэльс), сделал установку в виде большого шестицилиндрового двигателя, который превращает метан из коровьего навоза в энергию. 2/3 полученного электричества Филип использует для нужд самой фермы, ну а оставшуюся треть решил пустить на нужны нескольких майнинговых ферм. Он купил дорогие видеокарты, подключил их и добывает Эфириум.

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Филип уверяет, что в последнее время покупает полноценные установки, внутри каждой из которых множество мощных графических чипов. Цена одного такого блока доходит до 2 миллионов рублей (18 000 фунтов и выше). Сегодня фермеру принадлежит множество установок, расположенных на 42 объектах. Стоит учитывать, что все монетки добываются за счёт чистой энергии. Это и несколько солнечных электростанций, и ветрогенераторы, и, конечно же, переработка коровяка. Точное количество видеокарт и установок для майнинга Филип не разглашает. Однако в последнее время он пристрастился к закупке навоза у соседей, а также продаёт им же энергию. Мало того, многие уже начали добывать Эфириум, следуя примеру удачливого фермера.

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Филип Хьюз рассказал о сложностях работы. По его словам, соседи уже страдают от попыток вторжения и ограбления. Дело в том, что на одну ферму уже вторгались воры в масках. Они унесли все видеокарты, после чего пришлось усилить охрану и меры защиты. Сам Филип не собирается останавливаться на достигнутом, желая расширяться. Он уверен, что делает правильное дело, а что на это думают наши читатели?

P.S. После того, как метан из навоза полностью извлечён, Филип использует оставшуюся массу для удобрения фермы.