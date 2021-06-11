34 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11 на MIUI 12 и MIUI 12.5
Если говорить о выпуске операционных систем, то проще всего живётся ребятам из Apple. Они каждый год создают новую iOS, которая становится тут же доступна на сотни миллионов аппаратов по всему миру. Никаких глобальных и региональных вариантов. Все находятся в одинаковом положении, а главное – каждый выпущенные телефон поддерживается 5 лет. По этому поводу никто не устраивает спекуляций, ведь каждый заранее знает сроки завершения технической поддержки. С Android всё обстоит абсолютно наоборот. Не то что бы мы были в восторге от операционной системы Apple. Скорее яблочная компания умеет расставлять приоритеты, ведь в стане «зелёного робота» царит самый настоящий хаос.
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Когда мы говорим о проблемах с выпуском прошивок на смартфоны Xiaomi, стоит понимать, что речь об одном из самых крупных производителей, ведь у остальных всё куда хуже. Итак, сегодня китайская компания занята выпуском прошивок собственной разработки MIUI, а также оптимизацией Android под десятки телефонов. Проводя аналогии с Apple, напомним, что у яблочников ежегодно выходит максимум три различных модели, в то время как Xiaomi может выводить на рынок 30 и более.
Мало того, китайцы вообще не заботятся о названиях, ведь у всех популярных аппаратов есть несколько клонов, а иногда выходят даже точные копии спустя год или даже два. Например, реинкарнация Redmi Note 8 в версии 2021 выглядит забавно. Поскольку Xiaomi ещё не перешла к выпуску Android по воздуху для большинства девайсов, многие совсем недавно получили стабильную бета-версию. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться со списком телефонов, которые уже эту стабилку имеют и должны начать обновляться уже этим летом. Всего у нас 34 наименования, но важно понимать, что следом в очереди стоят ещё не менее двух десятков. Вот только им пока кроме первой беты ничего не досталось.
- Mi A3
- Mi 10 Pro
- Mi 10i
- Poco X3
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9T
- Redmi K30 Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi Note 10
- Mi 10 Lite
- Poco X2
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30
- Mi 10T Pro
- Redmi K30i 5G
- Redmi 10X 4G
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi Note 9
- Redmi 10X 5G
- Mi Note 10 Pro
- Redmi 9
- Redmi K20
- Mi 10 Ultra
- Mi 9 SE
- Redmi Note 9S
- Mi 10T Lite 5G
- Mi Note 10 Lite
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K30 5G
- Mi 10
- Mi 10T
- Redmi K30S Ultra
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