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Если говорить о выпуске операционных систем, то проще всего живётся ребятам из Apple. Они каждый год создают новую iOS, которая становится тут же доступна на сотни миллионов аппаратов по всему миру. Никаких глобальных и региональных вариантов. Все находятся в одинаковом положении, а главное – каждый выпущенные телефон поддерживается 5 лет. По этому поводу никто не устраивает спекуляций, ведь каждый заранее знает сроки завершения технической поддержки. С Android всё обстоит абсолютно наоборот. Не то что бы мы были в восторге от операционной системы Apple. Скорее яблочная компания умеет расставлять приоритеты, ведь в стане «зелёного робота» царит самый настоящий хаос.

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Когда мы говорим о проблемах с выпуском прошивок на смартфоны Xiaomi, стоит понимать, что речь об одном из самых крупных производителей, ведь у остальных всё куда хуже. Итак, сегодня китайская компания занята выпуском прошивок собственной разработки MIUI, а также оптимизацией Android под десятки телефонов. Проводя аналогии с Apple, напомним, что у яблочников ежегодно выходит максимум три различных модели, в то время как Xiaomi может выводить на рынок 30 и более.

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Мало того, китайцы вообще не заботятся о названиях, ведь у всех популярных аппаратов есть несколько клонов, а иногда выходят даже точные копии спустя год или даже два. Например, реинкарнация Redmi Note 8 в версии 2021 выглядит забавно. Поскольку Xiaomi ещё не перешла к выпуску Android по воздуху для большинства девайсов, многие совсем недавно получили стабильную бета-версию. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться со списком телефонов, которые уже эту стабилку имеют и должны начать обновляться уже этим летом. Всего у нас 34 наименования, но важно понимать, что следом в очереди стоят ещё не менее двух десятков. Вот только им пока кроме первой беты ничего не досталось.

Mi A3 Mi 10 Pro Mi 10i Poco X3 Redmi Note 9 5G Redmi Note 8 Redmi Note 9T Redmi K30 Pro Mi CC9 Pro Mi Note 10 Mi 10 Lite Poco X2 Redmi Note 9 Pro 5G Redmi K30 Mi 10T Pro Redmi K30i 5G Redmi 10X 4G Redmi K30 Pro Zoom Redmi Note 9 Redmi 10X 5G Mi Note 10 Pro Redmi 9 Redmi K20 Mi 10 Ultra Mi 9 SE Redmi Note 9S Mi 10T Lite 5G Mi Note 10 Lite Redmi 10X Pro Redmi Note 9 Pro Redmi K30 5G Mi 10 Mi 10T Redmi K30S Ultra