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34 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11 на MIUI 12 и MIUI 12.5

Изучаем смартфоны Xiaomi, получившие финальную версию ОС Android 11
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Если говорить о выпуске операционных систем, то проще всего живётся ребятам из Apple. Они каждый год создают новую iOS, которая становится тут же доступна на сотни миллионов аппаратов по всему миру. Никаких глобальных и региональных вариантов. Все находятся в одинаковом положении, а главное – каждый выпущенные телефон поддерживается 5 лет. По этому поводу никто не устраивает спекуляций, ведь каждый заранее знает сроки завершения технической поддержки. С Android всё обстоит абсолютно наоборот. Не то что бы мы были в восторге от операционной системы Apple. Скорее яблочная компания умеет расставлять приоритеты, ведь в стане «зелёного робота» царит самый настоящий хаос.

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Когда мы говорим о проблемах с выпуском прошивок на смартфоны Xiaomi, стоит понимать, что речь об одном из самых крупных производителей, ведь у остальных всё куда хуже. Итак, сегодня китайская компания занята выпуском прошивок собственной разработки MIUI, а также оптимизацией Android под десятки телефонов. Проводя аналогии с Apple, напомним, что у яблочников ежегодно выходит максимум три различных модели, в то время как Xiaomi может выводить на рынок 30 и более.

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Мало того, китайцы вообще не заботятся о названиях, ведь у всех популярных аппаратов есть несколько клонов, а иногда выходят даже точные копии спустя год или даже два. Например, реинкарнация Redmi Note 8 в версии 2021 выглядит забавно. Поскольку Xiaomi ещё не перешла к выпуску Android по воздуху для большинства девайсов, многие совсем недавно получили стабильную бета-версию. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться со списком телефонов, которые уже эту стабилку имеют и должны начать обновляться уже этим летом. Всего у нас 34 наименования, но важно понимать, что следом в очереди стоят ещё не менее двух десятков. Вот только им пока кроме первой беты ничего не досталось.

  1. Mi A3
  2. Mi 10 Pro
  3. Mi 10i
  4. Poco X3
  5. Redmi Note 9 5G
  6. Redmi Note 8
  7. Redmi Note 9T
  8. Redmi K30 Pro
  9. Mi CC9 Pro
  10. Mi Note 10
  11. Mi 10 Lite
  12. Poco X2
  13. Redmi Note 9 Pro 5G
  14. Redmi K30
  15. Mi 10T Pro
  16. Redmi K30i 5G
  17. Redmi 10X 4G
  18. Redmi K30 Pro Zoom
  19. Redmi Note 9
  20. Redmi 10X 5G
  21. Mi Note 10 Pro
  22. Redmi 9
  23. Redmi K20
  24. Mi 10 Ultra
  25. Mi 9 SE
  26. Redmi Note 9S
  27. Mi 10T Lite 5G
  28. Mi Note 10 Lite
  29. Redmi 10X Pro
  30. Redmi Note 9 Pro
  31. Redmi K30 5G
  32. Mi 10
  33. Mi 10T
  34. Redmi K30S Ultra
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