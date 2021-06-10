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В конце октября Intel готовится выпустить новое поколение процессоров Alder Lake-S. Нам, как обычно, обещают прорыв, а также увеличение производительности, которого не бывало 10 лет. Возможно, на этот раз некоторым обещаниям суждено сбыться, ведь спустя много лет выпуска процессоров на базе 14-нм техпроцесса состоится переход на 10 нанометров. Кроме того, Intel впервые решила отказаться от традиционной компоновки ядер, внедрив архитектуру big.LITTLE, когда мы получим до восьми больших производительных ядер Golden Cove и столько же малых энергоэффективных Gracemont. За счёт этого планируется не только увеличить общую мощь чипа, но и снизить нагрузку на систему в режиме работы с документами, просмотра фильмов и других нетребовательных процессов.

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Все эти сведения несколько раз мелькали в прессе. Мы отдельно остановимся на росте IPC на 20%, что позволит увеличить производительность на 20 и выше процентов. Также сообщается о двукратном приросте эффективности в многопоточных задачах. А вот из новых источников стало известно о появлении очень необычной линейки так называемой «серии A». Пока неясно, какие изменения получат процессоры Core i9 и Core i7, но у младших Core i5 и Core i3 корректировки заметны невооружённым взглядом. Как видите, они будут поставляться вообще без малых ядер, что должно сделать их дешевле, но лишить преимуществ архитектуры big.LITTLE. Выход новых чипов ожидается в 1 квартале 2022 года, но куда интереснее следующая серия Alder Lake Refresh, которая получит название Raptor Lake.

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Ждать от Raptor Lake больших улучшений не стоит, ведь перед нами тот же 10-нм техпроцесс. При этом некоторый оптимизм внушает новое ядро Raptor Cove. Оно всё также будет основано на архитектуре big.LITTLE, но с некоторыми изменениями. Так, количество больших ядер Golden Cove оставят без изменений, а вот малые – Gracemont увеличат. Неясно, о какой серии процессоров идёт речь, но Core i9 получат 8 больших и до 16 малых ядер. Ожидается, что это будет способствовать росту многопоточной производительности.

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Другие слухи указывают на появление так называемого игрового кеша, который уже активно использует AMD. Пока неясно, каким образом эта функция будет реализована, но эксперты ожидают нового витка конкуренции в игровой сфере, что позитивно скажется на ценах. Скорее всего, Raptor Lake появятся на прилавках к концу 2022 года. Это приблизительно соответствует срокам выхода Ryzen 6000 (или 7000), основанным на архитектуре Zen 4. Больше информации можно почерпнуть в данном материале.