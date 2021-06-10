Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 43 актуальных смартфона от 9 июня 2021
Xiaomi всё ещё находится на начальных стадиях создания прошивки MIUI 12.5. Несмотря на это китайская компания строит планы на будущее и даже работает над неансированной MIUI 13, которая, согласно предварительным данным, может выйти для более 60 актуальных аппаратов. Инсайдеры теряются в догадках относительно новых функций будущей прошивки, а также сроков её появления, но Xiaomi не комментируют подобные утечки, поэтому разобраться в том, что же является правдой, а что надумано, крайне сложно.
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Одновременно с этим у инсайдеров вызывает беспокойство отсутствие официальных заявлений по поводу срыва сроков выхода MIUI 12.5 для второй волны мобильных телефонов. Поскольку прошивка должна была выйти к концу июня для нескольких десятков смартфонов, с каждым днём становится всё очевиднее, что никто ничего не получит ещё очень долго. На самом деле сроков у нас нет, но это не так важно. Дело в том, что даже в случае своевременного выхода MIUI 12.5 в Китае, российские пользователи ещё как минимум месяц будут сидеть без локализованной версии.
Именно поэтому мы предлагаем вам скачать MIUI 12.5 здесь и сейчас. Данная прошивка выпущена 9 июня и предназначается для инсайдеров, которые любезно выложили её в свободный доступ. Всего в списке 43 телефона. Ищите свой и переходите по ссылке. Там вас ждут инструкции и возможность получить наиболее новую стабильную бета-версию без томительных ожиданий. Стоит понимать, что прошивка мобильного может обернуться дополнительными проблемами. Если вы не уверены в своих силах, лучше ещё пару раз перечитать инструкцию. Инсайдеры предупреждают, что все манипуляции вы производите на свой страх и риск, а любые ваши неверные действия могут привести к целому вороху неприятных последствий.
- Mi 10i
- Mi 9T Pro
- Redmi Note 8 Pro
- POCO X2
- Mi CC9
- Redmi Note 9 5G [China]
- Redmi K30 Ultra
- Mi 10 Pro
- Mi 10S
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi K20
- Xiaomi Mi 11
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi 9 Power
- Mi Note 10
- Redmi K40 Pro
- Redmi K30S
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 5G
- Mi 9T
- Mi 10T
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 9 4G [China]
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K20 Pro
- Mi 9 SE
- Redmi Note 9T
- Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Mi 10
- Mi 9 Lite
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 Pro
- Mi 9
- Redmi K30 4G
- Redmi K30 5G
- Redmi 9T
- Redmi Note 8
- Redmi K30i 5G
- Mi CC9 Pro
- POCO F2 Pro
- Mi 10 Ultra
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