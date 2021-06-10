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Xiaomi всё ещё находится на начальных стадиях создания прошивки MIUI 12.5. Несмотря на это китайская компания строит планы на будущее и даже работает над неансированной MIUI 13, которая, согласно предварительным данным, может выйти для более 60 актуальных аппаратов. Инсайдеры теряются в догадках относительно новых функций будущей прошивки, а также сроков её появления, но Xiaomi не комментируют подобные утечки, поэтому разобраться в том, что же является правдой, а что надумано, крайне сложно.

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Одновременно с этим у инсайдеров вызывает беспокойство отсутствие официальных заявлений по поводу срыва сроков выхода MIUI 12.5 для второй волны мобильных телефонов. Поскольку прошивка должна была выйти к концу июня для нескольких десятков смартфонов, с каждым днём становится всё очевиднее, что никто ничего не получит ещё очень долго. На самом деле сроков у нас нет, но это не так важно. Дело в том, что даже в случае своевременного выхода MIUI 12.5 в Китае, российские пользователи ещё как минимум месяц будут сидеть без локализованной версии.

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Именно поэтому мы предлагаем вам скачать MIUI 12.5 здесь и сейчас. Данная прошивка выпущена 9 июня и предназначается для инсайдеров, которые любезно выложили её в свободный доступ. Всего в списке 43 телефона. Ищите свой и переходите по ссылке. Там вас ждут инструкции и возможность получить наиболее новую стабильную бета-версию без томительных ожиданий. Стоит понимать, что прошивка мобильного может обернуться дополнительными проблемами. Если вы не уверены в своих силах, лучше ещё пару раз перечитать инструкцию. Инсайдеры предупреждают, что все манипуляции вы производите на свой страх и риск, а любые ваши неверные действия могут привести к целому вороху неприятных последствий.

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