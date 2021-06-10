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Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 43 актуальных смартфона от 9 июня 2021

Зачем ждать ещё несколько месяцев, если все прошивки уже есть в нашем материале?
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Xiaomi всё ещё находится на начальных стадиях создания прошивки MIUI 12.5. Несмотря на это китайская компания строит планы на будущее и даже работает над неансированной MIUI 13, которая, согласно предварительным данным, может выйти для более 60 актуальных аппаратов. Инсайдеры теряются в догадках относительно новых функций будущей прошивки, а также сроков её появления, но Xiaomi не комментируют подобные утечки, поэтому разобраться в том, что же является правдой, а что надумано, крайне сложно.

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Одновременно с этим у инсайдеров вызывает беспокойство отсутствие официальных заявлений по поводу срыва сроков выхода MIUI 12.5 для второй волны мобильных телефонов. Поскольку прошивка должна была выйти к концу июня для нескольких десятков смартфонов, с каждым днём становится всё очевиднее, что никто ничего не получит ещё очень долго. На самом деле сроков у нас нет, но это не так важно. Дело в том, что даже в случае своевременного выхода MIUI 12.5 в Китае, российские пользователи ещё как минимум месяц будут сидеть без локализованной версии.

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Именно поэтому мы предлагаем вам скачать MIUI 12.5 здесь и сейчас. Данная прошивка выпущена 9 июня и предназначается для инсайдеров, которые любезно выложили её в свободный доступ. Всего в списке 43 телефона. Ищите свой и переходите по ссылке. Там вас ждут инструкции и возможность получить наиболее новую стабильную бета-версию без томительных ожиданий. Стоит понимать, что прошивка мобильного может обернуться дополнительными проблемами. Если вы не уверены в своих силах, лучше ещё пару раз перечитать инструкцию. Инсайдеры предупреждают, что все манипуляции вы производите на свой страх и риск, а любые ваши неверные действия могут привести к целому вороху неприятных последствий.

  1. Mi 10i
  2. Mi 9T Pro
  3. Redmi Note 8 Pro
  4. POCO X2
  5. Mi CC9
  6. Redmi Note 9 5G [China]
  7. Redmi K30 Ultra
  8. Mi 10 Pro
  9. Mi 10S
  10. Mi 10 Lite Zoom
  11. Redmi K20
  12. Xiaomi Mi 11
  13. Mi 9 Pro 5G
  14. Redmi 9 Power
  15. Mi Note 10
  16. Redmi K40 Pro
  17. Redmi K30S
  18. Redmi 10X Pro
  19. Redmi 10X 5G
  20. Mi 9T
  21. Mi 10T
  22. Mi 10 Youth Edition
  23. Redmi Note 9 4G [China]
  24. Mi 11 Lite 5G
  25. Redmi K20 Pro
  26. Mi 9 SE
  27. Redmi Note 9T
  28. Mi 11 Ultra
  29. Xiaomi Mi 10T Lite
  30. Mi 10
  31. Mi 9 Lite
  32. Mi CC9 Meitu Edition
  33. Redmi Note 9 Pro 5G
  34. Redmi K30 Pro
  35. Mi 9
  36. Redmi K30 4G
  37. Redmi K30 5G
  38. Redmi 9T
  39. Redmi Note 8
  40. Redmi K30i 5G
  41. Mi CC9 Pro
  42. POCO F2 Pro
  43. Mi 10 Ultra
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