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В мае пользователи Windows 10 столкнулись с массовой ошибкой, приводящей к целому ряду неприятных проблем. Кто-то сообщал об отказе клавиатуры или гарнитуры Bluetooth, другие – традиционно пеняли на BSoD, а попросту: экран смерти. У кого-то отваливался Wi-Fi или наблюдались проблемы с сетевыми подключениями. Уже в конце мая стало ясно, что дело в новых драйверах Intel. На какое-то время компания взяла паузу, а уже 5 числа выдала новые драйвера, которые полностью решили все проблемы.

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Есть несколько простых способов получить новый драйвер. Представители Intel уточняют, что данная информация может быть для вас бесполезна, поскольку проблемы начались далеко не у всех пользователей ПК. Именно поэтому, если у вас всё нормально, можно дождаться включения пакета с ПО в следующий большой патч от Microsoft. Если вас посещали все эти проблемы, стоит воспользоваться утилитой Intel Support and Assistant Tool. Отдельно уточняется, что драйвера не только стали стабильными, но и безопасными, поскольку в некоторых адаптерах устранены критические дыры, влияющие на работоспособность всей системы Windows 10.

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Важно уточнить, что проблема возникала только в случае, если материнская плата оснащена беспроводным адаптером. Во всех остальных ситуациях можно обойтись без лишних движений. Intel перечисляет следующие исправления: решена ошибка, которая приводила к некорректной работе Wi-Fi, либо его отключению. Чаще всего это происходило, когда пользователи отправляли большой файл по беспроводной сети. Решена проблема микроразрывов соединения, когда пользователь не мог определить источник ошибки.

Вот ссылка на Intel Driver and Support Assistant. После установки он предложит выбрать один или несколько драйверов. Утилита автоматически определяет нужный пакет, а вам требуется только его установить. Пока нет информации о том, когда драйвера попадут в рассылку от Microsoft. Некоторые пользователи отмечают, что установка происходит в несколько этапов. Особенно это касается новых материнских плат с поддержкой Wi-Fi 6E. В большинстве случаев перезагружать компьютер нужно два или три раза. Прерывать установку не рекомендуется, поскольку это может привести к потере работоспособности сетевого адаптера.