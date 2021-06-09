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Начало июня для майнеров и любителей компьютерных игр выдалось жарким. Вторым, скорее всего, пока можно не волноваться, ведь цены на видеокарты столь высоки, что будет дешевле слетать семьёй на Мальдивы, чем купить одну GeForce RTX 3080. А вот первые изрядно распереживались. Поводом стала блокировка, снижающая эффективность добычи Эфира в 2 раза. В результате новая GeForce RTX 3080 Ti выдаёт каки-то 58 MH/s. Пока ни один хакер не отчитался о взломе защиты, но всё ещё впереди.

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Уже завтра в продажу поступит новая GeForce RTX 3070 Ti. Согласно недавним тестам, она выдаёт мизерные 40 MH/s, что делает её нецелесообразной для работы на ферме. Что же, эту информацию мы уже знаем, а как же игры? Поскольку сегодня спало эмбарго на публикацию тестов, самое время изучить результаты, предоставленные ребятами с сайта Tomshardware. Не то, чтобы они умели тестировать видеокарты лучше других, но в деле оформления полученных данных им нет равных, а ведь часто нам нужно быстро пробежаться по тексту, а не изучать по 20 минут один график. Давайте к результатам:

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке -30 000р на 14Tb Toshiba RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 -19 000р на 14Tb Seagate -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

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Если вы уж очень сильно хотите посмотреть дынные в синтетике, то вот ссылка на оригинальный материал. Мы же выкладываем только три графика в разрешениях 1080р, 2К и 4К. Как видите, GeForce RTX 3070 Ti ни в одном тесте даже близко не дотягивает до более старшей RTX 3080. В данном случае не помогает ни более быстрая память (с 14 до 19 Гбит/с), ни увеличенное количество ядер (5888 до 6144), ни тактовая частота графического процессора (с 1725 до 1765 МГц). Что до несостоявшейся конкуренции с более дешёвой Radeon RX 6800, то новинка от NVIDIA оказалась неспособна догнать красную конкурентку, уступая ей во всех тестах. Стоит учитывать, что в 4К разница между ними сократилась, до минимума, но это общая проблема видеокарт текущего поколения.

А вот в режиме трассировки лучей всё становится с ног на голову. Более мощная Radeon RX 6800 ХТ оказывается позади, а сама GeForce RTX 3070 Ti вплотную подбирается к флагманской Radeon RX 6900 ХТ. Отметим, что уже рядом продвинутая технология FidelityFX Super Resolution (FSR), которая должна расставить всё по местам, но пока её нет, новинка из зелёного лагеря вырывается в трассировке лучей вперёд. Кстати, игровые приставки текущего поколения уже близки к получению новой технологии. Очередь за ПК.

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P.S. А вообще, всё это не так важно, ведь мы не увидим GeForce RTX 3070 Ti ни за 600, ни за 1000, ни даже за 1500 долларов, а значит пока все эти данные носят скорее ознакомительный характер.