Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Apple никогда не славилась своей щедростью. Компания привыкла брать от жизни всё. Если перевести всё это в реальную жизнь, то можно констатировать, что вам придётся за всё платить гораздо дороже, чем в случае, если бы вы пользовались техникой любого другого производителями. Вначале преданных фанатов заставляли платить за аксессуары десятки долларов. После этого намеренно ухудшали производительность смартфонов, а в какой-то момент отказались класть зарядное устройство в коробку. Мы могли бы рассказать истории о том, как обычная ножка для монитора стоит 1000 долларов, но вы и сами начитаны о невероятной жадности компании из Купертино. Что же, иногда даже ребята из Apple выплачивают пользователям деньги. Правда для этого нужно ждать, как следует опозориться, но давайте перейдём к сути материала.

реклама

В 2016 году девушка отнесла свой любимый iPhone в ремонтную мастерскую Apple. Это был авторизированный сервисный центр Pegatron в Калифорнии. В данном случае неважно какая была поломка на смартфоне, но все мастерские требуют, чтобы пользователь полностью разблокировал свой аппарат. Это значит, что нужно удалить все пароли и предоставить полный доступ к данным, хранящимся на устройстве. Такое правило может показаться чрезмерным, но оно есть, поэтому 21-летняя студентка не стала его нарушать. Через некоторое время кто-то вошёл в её учётную запись на Facebook и опубликовал 10 фотографий и видео интимного содержания, хранящихся на том самом телефоне, который был в мастерской.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Девушка обратилась в суд, потребовав от Apple компенсации за причинение эмоционального стресса. Стоит отметить, что о появлении столь шокирующей информации ей сообщили друзья, а обычные пользователи уже успели всё это скачать. Одним словом, студентку ожидало множество неприятных моментов.

Как стало известно, сегодня в разбирательстве, которое тянулось долгих 5 лет, поставлена окончательная точка. Суд обязал Apple выплатить несколько миллионов штрафа, а сама компания полностью согласилась с доводами адвокатов пострадавшей и назвала конфликт решённым. Сколько точно получила девушка, неизвестно. Также сообщается, что все сотрудники, причастные к утечке данных, были уволены ещё в 2016 году. По данному делу решение принято в пользу потерпевшей, вот только это не меняет правил, ведь сотни человек становятся жертвами работников мастерских, получающих доступ к фото и видео на их смартфонах.