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Сегодня ночью состоялся бой между легендой бокса Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом. Кто такой этот самый Логан Пол вы без сомнения знаете (если нет, то Google вам в помощь). Толпа хочет зрелищ, ведь хлеба в развитых странах хватает с избытком. Именно в этом причина того, что 44-летний Флойд вышел на ринг спустя три года после окончательного завершения карьеры. Не то, чтобы он не мог и дальше избивать подставных чемпионов, но парень явно устал и хотел пожить в своё удовольствие. В какой-то момент ему поступило предложение, от которого было невозможно отказаться. Так, вне зависимости от результатов боя Флойд Мейвезер получает 10 миллионов долларов, а также 50% прибыли от платной трансляции в интернете. Поскольку последняя часто затягивает под 100 миллионов, то легенда бокса претендует на 50 и более миллионов.

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Что до Логана Пола, то ему причитаются 250 000 долларов, а также 10% с трансляции. Это не так мало, ведь в данном случае пахнет десятью миллионами. Бой завершился, победителей нет, но есть неофициальные результаты от крупного спортивного издания Mirror. Согласно их мнению, Флойд победил с результатом 78 против 74. Достойно, если учитывать, что некоторые верили в то, что легенда бокса вырубит жалкого любителя на первой минуте.

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Кто-то задаёт себе вопрос: почему же этого не случилось? Дело в деньгах. В данном случае у нас был выставочный бой. Пусть он и не был постановочным (или был?), но задача боксёров состояла в создании максимального количества острых моментов (без лишнего риска). Это предполагает абсолютно иные требования, а главное – относительную свободу. Кстати, Флойд на целую голову ниже и на 15 кг легче. Это не оправдание, но так, к сведению. Если вы недовольны результатами, делитесь своим мнением в комментариях, а мы перейдём к ещё одному любопытному моменту поединка.

Как вам реклама криптовалюты на майке Флойда? Если вы приглядитесь на видео по ссылке, то увидите надпись EthereumMax. Это относительно новая криптовалюта, которая уже успела засветиться на биржах Uniswap и 1inch. Что любопытно, это не первый опыт Флойда Мейвезера в рекламе криптовалют. Так в 2018 году он даже выплатил штраф в размере 618 тысяч долларов за то, что продвигал мошеннический токен ICO Centra Tech. Надеемся на этот раз у легенды будет всё хорошо, а расставаться с 50-ю миллионами не придётся.