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Новая криптовалюта Automata выросла на 12 350% и сделала создателей миллионерами

Инвесторы и дальше готовы вкладывать в сомнительные проекты
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Резкие скачки криптовалют не редкость и уже начали восприниматься нашими читателями как нечто обыденное. Ещё вчера Биткоин мог стоить 39 тысяч, ну а сегодня 35. Кажется, что подобные взлёты и падения перестали удивлять даже самих майнеров, а некоторые просто их игнорируют, надеясь на победу цифровых денег над фиатными. На самом деле то, что происходит с известными криптовалютами, это капля в море, ведь всё самое интересное творится подальше от глаз обывателя.

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Почему подальше от глаз, да дело в том, что лишняя огласка близких к мошенническим операциям никому не нужна. Вот вам яркий пример пирамиды: сегодня утром состоялся листинг криптовалюты Automata. Это молодой токен, созданный целым рядом знаковых лиц в криптовалютном мире. И всё же, данный альткоин ещё не получил достаточно известности, а значит незнаком обывателю, который ищет куда бы вложить свои скудные сбережения.

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Стоит понимать, что многие инвесторы доверяют исключительно токенам, которые торгуются на крупных биржах. Сегодня Automata появился на Binance. Народ хлынул покупать диковинную криптовалюту, в результате чего курс кратковременно поднялся на 12 350% по сравнению с воскресным. Для понимания, это в 123 раза больше. А ведь монетку не только покупали, но и продавали. Ясно, что наивные покупатели остались ни с чем, ведь после достижения рекордных 4.5 долларов альткоин упал до 1.9. В данном случае немалую прибыль извлекли те, кто монету продавал.

Всего за сутки было реализовано 172.5 миллиона монет, что позволило создателем токена неплохо заработать, ведь они выделили себе большую часть эмиссии ещё до выхода криптовалюты на торги. Значительное количество монет пока заблокировано, а общая стоимость Automata составляет 25 миллиардов рублей. Если учитывать, что рано или поздно разработчики разблокируют оставшиеся токены (мы не обладаем информацией, когда это случится, да это и не важно, поскольку в ходу и так немало монет), то капитализация достигнет 147 миллиардов долларов. Именно так сегодня делаются миллиарды из воздуха. Неясно, знают ли обо всём вышеперечисленном инвесторы Automata, или они просто верят в чудеса. А может им посоветовал вложиться сам Илон Маск? Очевидно, что глава Tesla одобряет, а как к подобным махинациям относитесь вы? 

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