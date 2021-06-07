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Сегодня многие задумываются о покупке криптовалюты. Для кого-то – это идея, которая так никогда и не будет осуществлена, для других – обыденная реальность. Счастливые владельцы цифровых денег следят за своими токенами, изучают наиболее прибыльные и пытаются заработать больше, чем они вложили. Всё это имеет смысл только в том случае, если вложения не только надёжны, но и потенциально могут принести прибыль. Им должны доверять и другие инвесторы, а рынок воспринимать позитивно. Сегодня мы обратимся к мнению экспертов РБК, рассказавших о том, какие криптовалюты могут оказаться привлекательны в Июне.

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Прежде всего – великий и могучий Эфириум. Не так давно миллиардер Карл Айкан заявил, что данный актив не только будет использоваться в качестве сохранения средств и их накопления, но и реального платёжного инструмента. Это выгодно отличает Эфир от многих других криптовалют, а значит в перспективе он точно подрастёт. Карл Айкан планирует инвестировать в криптовалюты 1.5 миллиарда долларов и с высокой долей вероятности это будет именно Эфириум. Аналогичной позиции придерживается глава компании deVere Group Найджел Грин. Ребята занимаются управлением активов на сумму 10 миллиардов долларов. По мнению Найджела Грина, приход институциональных инвесторов и спрос на DeFi и NFT – залог высокой цены Эфира.

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Среди других проектов называется Chainlink. Он представляет собой децентрализованную сеть, связывающую смарт-контракты и блокчейн. Достаточно указать, что партнёром стартапа стала крупная платёжная система Swift. В неё охотно инвестируют институционалы, например крупный фонд Grayscale. Есть мнение, что токен уже летом вырастет до 50 и выше (28 на сегодня), а зимой будет торговаться на отметке 100 и выше.

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Эксперты советуют присмотреться к Tezos, поскольку сегодня монета торгуется в три раза ниже своих рекордных показателей 2017 года. В качестве сильного плеча приводится сотрудничество с Ubisoft. Также можно обратить внимание на некоторые популярные альткоины, которые сегодня так и не приблизились к рекордным показателям. Это: Monero, Dash, ZCash. Стоит также обратить внимание на внутренний токен Smart Chain крупнейшей биржи Binance. После майского обвала он потерял половину своей стоимости и стабильно отыгрывает позиции. Это значит, что в ближайшее время он может вернуться к рекордным отметкам и пойти дальше, что позволит потенциальным вкладчикам заработать.