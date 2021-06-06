Жёсткие дешевеют в РФ после 3-кратного падения цены Chia Coin – WD Red Plus 14 Тб со скидкой 36 000р
С момента своего появления на рынке Chia Coin непрерывно дорожала. В какой-то момент она выросла до 1700 долларов, что привело к резкому росту цен на жёсткие диски. В середине мая вместе со всеми криптовалютами токен резко упал и сегодня продолжает находиться на сверхнизких позициях. В данный момент Chia торгуется на отметке 677 долларов, что почти в три раза меньше её максимальной стоимости. Несмотря на это фермеры не сдаются. Они всё активнее скупают накопители, надеясь вернуть вложения в кратчайшие сроки. Как наши читатели могли уже заметить, есть большие сомнения, что кому-то хоть что-то удастся вернуть. Подробнее об этом в нашем материале.
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Как оказалось, падение интереса к Chia Coin всё же есть, что не могло позитивно не сказаться на цене жёстких дисков. Давайте изучим наиболее интересные предложения. Рекордно упал в цене WD Red Plus на 14 Тб. Он представляет собой обычный диск с временем наработки на отказ до 1 миллиона часов. После последнего падения он стоит 82 990 рублей, что на 36 тысяч ниже недавнего предложения.
26 тысяч вам удастся сэкономить, купив TOSHIBA X300 на 16 Тб. Это обычный накопитель для построения домашнего хранилища, позволяющий получить гарантию 36 месяцев и стандартные миллион часов работы на отказ. Он стоит те же 82 990 рублей, но предлагает на 2 Тб больше.
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WD Red Pro объёмом 14 Тб стоит 88 990 рублей против недавних 118 990, что даёт нам скидку в размере 30 тысяч. А ведь перед нами прокачанный жёсткий диск с повышенным циклом жизни и отлично подходящий как для рабочих задач, так и хранилища личной информации.
Требовательные пользователи могут взять TOSHIBA Enterprise Capacity на 14 Тб. Он не только обладает невероятными 2.5 миллионами часов работы на отказ, но и стоит ровно столько, как и предыдущие жёсткие диски. Это значит, что по цене 82 990 можно получить практически вечный накопитель для хранения фотографий с поездок на море, окучивания грядок на даче и других ключевых моментов вашей жизни.
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Пожалуй, самым недорогим вариантом будет покупка WD Ultrastar на 10 Тб. Он подешевел с 67 до 60 тысяч рублей, но даже это позволяет ему оставаться выгодным предложением. Данный жёсткий диск получил 2 миллиона часов работы на отказ, 60 месяцев полноценной гарантии и готов стать вашим верным хранилищем на много лет вперёд.
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