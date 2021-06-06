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С момента своего появления на рынке Chia Coin непрерывно дорожала. В какой-то момент она выросла до 1700 долларов, что привело к резкому росту цен на жёсткие диски. В середине мая вместе со всеми криптовалютами токен резко упал и сегодня продолжает находиться на сверхнизких позициях. В данный момент Chia торгуется на отметке 677 долларов, что почти в три раза меньше её максимальной стоимости. Несмотря на это фермеры не сдаются. Они всё активнее скупают накопители, надеясь вернуть вложения в кратчайшие сроки. Как наши читатели могли уже заметить, есть большие сомнения, что кому-то хоть что-то удастся вернуть. Подробнее об этом в нашем материале.

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Как оказалось, падение интереса к Chia Coin всё же есть, что не могло позитивно не сказаться на цене жёстких дисков. Давайте изучим наиболее интересные предложения. Рекордно упал в цене WD Red Plus на 14 Тб. Он представляет собой обычный диск с временем наработки на отказ до 1 миллиона часов. После последнего падения он стоит 82 990 рублей, что на 36 тысяч ниже недавнего предложения.

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26 тысяч вам удастся сэкономить, купив TOSHIBA X300 на 16 Тб. Это обычный накопитель для построения домашнего хранилища, позволяющий получить гарантию 36 месяцев и стандартные миллион часов работы на отказ. Он стоит те же 82 990 рублей, но предлагает на 2 Тб больше.

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WD Red Pro объёмом 14 Тб стоит 88 990 рублей против недавних 118 990, что даёт нам скидку в размере 30 тысяч. А ведь перед нами прокачанный жёсткий диск с повышенным циклом жизни и отлично подходящий как для рабочих задач, так и хранилища личной информации.

Требовательные пользователи могут взять TOSHIBA Enterprise Capacity на 14 Тб. Он не только обладает невероятными 2.5 миллионами часов работы на отказ, но и стоит ровно столько, как и предыдущие жёсткие диски. Это значит, что по цене 82 990 можно получить практически вечный накопитель для хранения фотографий с поездок на море, окучивания грядок на даче и других ключевых моментов вашей жизни.

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Пожалуй, самым недорогим вариантом будет покупка WD Ultrastar на 10 Тб. Он подешевел с 67 до 60 тысяч рублей, но даже это позволяет ему оставаться выгодным предложением. Данный жёсткий диск получил 2 миллиона часов работы на отказ, 60 месяцев полноценной гарантии и готов стать вашим верным хранилищем на много лет вперёд.