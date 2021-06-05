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Смартфон Redmi Note 10 не стал откровением. Возможно, кто-то полагал, что Xiaomi готовит пользователям огромный подарок, поместив вместо уже привычной 48-Мп камеры 64 Мп или даже больше. Чудес не бывает. Китайская компания взяла на вооружение долговременный план, предусматривающий постепенное улучшение отдельных характеристик. Это не несёт революции, но позволяет владельцем подобных гаджетов получать даже больше, чем нужно для повседневных задач.

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Если говорить о позиционировании Redmi Note 10, то он не претендует на новые ниши, оставаясь на уровне своей линейки. На самом деле заявлять, что никаких улучшений не произошло, будет неверным. Здесь у нас и более скоростной процессор Snapdragon 678, который, стал приятным сюрпризом после спорного чипа производства MediaTek. Немало удивляет и аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку на 33 Вт. Ещё год назад подобная технология была приоритетом флагманов, в то время как сегодня она доступна на среднебюджетной линейке. Если говорить о софте, то здесь на борту установлен Android 11, а уже в ближайшее время появится новая прошивка MIUI 12.5.

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Недавно официальный представитель Xiaomi в РФ скинул на данный аппарат 3000 рублей, что соответствует 18%. Это значит, что вместо 17 990 вам придётся заплатить 14 990 рублей. В данном случае идёт речь о версии 4/64, которая вполне достаточна для штатных задач. Не менее интересны скидки в Ситилинк. Здесь вас ждёт та же цена, но дело в том, что многие наши читатели находят наш материал уже после завершения акционного периода у официалов. В Ситилинк акции длятся гораздо дольше, а значит велика вероятность, что вы сможете действительно эту самую скидку получить.

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Что любопытно, официал скинул цену только на модель в сером цвете, в то время как остальные доступны за 17 990. В то же время в Ситилинк вас ждёт зелёный, белый и серый цвета, что выгодно выделяется на фоне предыдущего предложения. Из приятного – дисплей здесь стандарта OLED, а задняя крышка пластиковая. Скорее всего, найдутся и такие, кто объявит это недостатком. Мы же отметим, что от стекла нет смысла, ведь всё равно нужно носить в пластиковом или силиконовом чехле. А здесь спереди на смартфон клеится защитная плёнка или бронестекло, а сам он не выглядит большим и уродливым, отлично помещаясь в руке.