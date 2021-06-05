Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие из тех, кто интересуются криптовалютами, отвергают существование некого сговора между крупными игроками. Они полагают, что рынком управляют фундаментальные факторы, в том числе политические, а также макроэкономические. Однако, мы, как и многие эксперты, полагаем, что серыми кардиналами мира цифровых денег является небольшая группа крупных держателей криптовалют. Эти ребята уже давно в деле, двигая рынок в направлении, в котором он может принести им больший доход. Часто этих товарищей называют Китами, которые по сравнению с мелкими инвесторами выглядят настоящими гигантами и одним движением способны проглотить миллионы, принадлежащие инвесторам и обычным майнерам.

реклама

В середине апреля цена Биткоина достигла 64 тысячи долларов. С этого момента Киты стали активно сбрасывать криптовалюту, купленную ранее за 20 и менее тысяч долларов. Это позволило им увеличить вложения в несколько раз, а общее количество проданных Биткоинов достигло 130 000 за месяц. Прежде чем криптовалюта окончательно обвалилась, Киты сумели продать свои накопления за 50 000 долларов и выше, при этом в начале мая цены доходили до 58 тысяч. Даже если посчитать, что монеты проданы по 55 000 (средняя цена за указанный выше период), то получается сумма свыше 7 миллиардов долларов. К сожалению, никто из аналитиков не берётся оценить реальные доходы Китов, ведь крупная рыба предпочитает проворачивать свои аферы в полной темноте. Но тот факт, что на сегодня сложилась противоположная картина, настораживает.

анонсы и реклама <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> В полтора раза упала цена 6Tb WD Black Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung Сравнялись цены 3060 и 2060 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

Дело в том, что в последние 15 дней Киты массово скупали Биткоин. Источники уверяют, что за это время куплено около 50 000 монет общей стоимостью 1.8 миллиарда долларов по курсу на сегодня. Очевидно, что многие из них брали монеты за 30 тысяч, а значит уже сегодня они вышли в плюс. Но и это далеко не всё. Аналитики давно заметили, что крупные сливы Биткоинов приводят к падению рынка (что и случилось в середине мая), а когда происходят накопления цифровых денег – жди повышения курса.

реклама

Но и это может быть только вершиной айсберга, ведь 19 мая, когда случился обвал Биткоина до 30 000 долларов, многие крупные инвесторы вывели с бирж 175 000 монет. На сегодня их цена составила бы 6 миллиардов, но после повышения стоимости Биткоина все эти деньги могут быть обналичены, а прибыль удвоена. Сегодня сложно предугадать, когда начнётся новый рост криптовалюты. Вполне возможно, что Киты хотят скупить ещё пару десятков тысяч монет по цене 35 000, чтобы потом продать их на волне хайпа по 65 тысяч и выше.