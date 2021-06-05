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В последнее время Виталик Бутерин стал одним из самых влиятельных людей, связанных с рынком криптовалют. К его советам прислушиваются, изучают его мнение и пытаются предсказать развитие рынка исходя из тех или иных слов основателя Эфириума. Вчера он выступил в подкасте Лекса Фридмана, поделившись своей позицией по нескольким ключевым темам. Это и Догикоин, и Илон Маск, и интеграция в мировую валютную систему. Кроме того, он сказал пару слов о политике, а также о принадлежащих ему монетах, которые были выпущены ещё до того, как обычные майнеры начали добывать криптовалюту.

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Прежде всего он заявил, что не верит, что государства и чиновники вообще способны запретить криптовалюты. Очевидно, что некоторые усилия могут ограничить хождения цифровых денег, но сегодня Эфириум и Биткоин прочно занимают своё место, и выпилить их из системы мировых денег невозможно. Криптовалюты можно сравнить с интернетом, они просто здесь, и с этим стоит смириться. Одновременно с этим он полагает, что криптовалюты не решат социальных и политических вопросов, а наличные деньги не являются злом. С их исчезновением государства не перестанут развязывать войны и бомбить неугодных, а люди внезапно не станут богаче.

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Виталик не считает Илона Маска злодеем, которые постоянно мешает рынку криптовалют развиваться. Виталик не видит в действиях основателя Tesla злого умысла. Он уверен, что тот просто любит собак, и честно в этом признаётся. Кстати, сам Виталик также любит собак, а значит они с Маском определённо в чём-то похожи. А вообще он позитивно отзывается о Догикоинах, заявляя, что не видит никакой конкуренции Эфириуму. Скорее наоборот, Виталик не против сотрудничества, предлагая собственную платформу для обмена между цифровыми токенами.

Комментируя свой действия с Shiba Inu, Виталик отметил, что сделал всё верно. Пожертвование 50 триллионов монет и последующее сжигание оставшихся 450 триллионов было полностью оправдано. Он также не считает нечестным выделение команде создателей Эфириума монет ещё до начал процесса майнинга. По его мнению, большинство людей, которые сделали свою жизнь лучше с Эфириумом, на его стороне. Мы выкладываем трёхчасовой подкаст в конце материала. Если вы перейдёте на Youtube, то получите доступ к выбору интересующей вас темы, поскольку все ответы на ключевые вопросы сгруппированы по времени, что позволяет не искать наиболее интересную информацию самостоятельно.

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