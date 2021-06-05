Обнаружены доказательства манипулирования ценами на видеокарты на международном уровне
Когда ещё в декабре 2020 года полупроводниковый кризис только приближался, а активность майнеров была минимальна, видеокарты начали стремительно дорожать. Уже тогда мы предположили, что не всё так просто, а причины столь масштабных и резких сачков отпускных цен лежат за пределами обычных каналов поставщиков и лишь отчасти связаны с ретейлерами. На тот момент мы скромно предположили, что виной всему некая теневая структура, которая облюбовала многомиллионный рынок и прекрасно себя на нём чувствует. Поскольку все эксперты упрямо называли виновными магазины, а Дженсен Хунаг объявил, что проблема во всей цепочке поставок, то мы сочли наши предположения ошибочными. Как оказалось, очень зря, ведь на самом деле мафиозные преступные группировки действительно контролирует немалую часть рынка.
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Вчера на сайте Igorslab появилось любопытное исследование, свидетельствующее о появлении новой структуры, занимающейся оптовыми поставками видеокарт. Ранее эти товарищи имели прямой доступ к сладам крупных ОЕМ-производителей техники и электроники. Как только на рынке появлялись излишки, они скупали железо по бросовым ценам у Dell, HP и других. Ясно, что после этого они сбрасывали технику с дисконтом по торговым точкам, что было выгодно всем сторонам, принимавшим участие в схеме. Какое-то время назад эти ребята пришли на рынок видеокарт. Они имеют доступ к производителям видеокарт, покупая из по ценам, близким к отпускным. После это происходит двух и даже трёхкратная накрутка цен. Посмотреть полную таблицу можно в оригинальном материале.
Как видите, отпускные цены поднимаются до трёх раз, а видеокарты в наличии. Igorslab отмечает, что неизвестный поставщик работает на европейском рынке и имеет немалый запас видеокарт. Мало того, когда видеокарт нет ни у кого, он всегда может предложить пару партий по завышенным ценам. Пока определить, кто вообще имеет столько веса для осуществления столь масштабного плана, невозможно. Очевидно, что речь идёт не о простых перекупщиках, а международной преступной организации.
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Стоит понимать, что перед нами оптовые цены. Это значит, что магазины после этого делают ещё небольшую накрутку. К примеру, найти GeForce RTX 3060 дешевле 925 долларов нам не удалось. Неудивительно, что после уплаты всех пошлин и налогов стоимость такой карты вырастет до 100 000 рублей.
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