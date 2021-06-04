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Мы уже несколько раз отмечали, что мир сходит с ума. Но, как об этом не сказать, если это действительно так? Бесталанные художники продают каракули за миллионы долларов, некоторые умудряются получать десятки тысяч за обычные мемы, а бездельники выпускают криптовалюты, обманывая наивных фанатов Илона Маска на кругленькие суммы. Возможно, кто-то из наших читателей смотрит на всё это иначе, но это только до тех пор, пока вы сами не станете инвесторами. Представьте себе, что вы покупаете на 10 000 долларов Догикоинов на пике их стоимости, ведь это любимая криптовалюта Илона Маска. Он постоянно её рекламирует и даже собирается сделать её главным платёжным средством на Земле и Марсе. А тут все криптовалюты обесценились, а вместе с ними чуть ли не в 3 раза упал и Доги. Одним словом, смотря с какой стороны на это смотреть.

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Кстати, о стороне, сегодня пользователь с ником Polizna продал куриный нагетс на eBay за немыслимые 100 000 долларов. Да, зрение вас не подводит. Это обычный кусок замороженного и слегка обработанного цыплёнка в полиэтилене. Перед тем, как положить его в упаковку, нагетс слегка обваляли в панировке. А вообще многие из тех, кто наблюдал за продажей, заявили, что он похож на героя игры Among Us. Отметим, что этот нагетс из обеда в McDonalds, который подавали популярному корейскому бойс-бенду BTS. Подробностей на этот счёт мало, а продавец не стремился общаться с потенциальными покупателями, отвечая на множество вопросов.

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Но и это не всё, ведь продавец пообещал подарить покупателю две баночки легендарного сычуаньского соуса, который продавали в McDonalds ограниченным тиражом. Если вы не знаете, что это такое сычуаньский соус, то вот краткий ликбез легендарного блюда: он предлагался вместе с Happy Meal Chicken McNuggets в рамках рекламной компании к мультфильму Мулан в 1998 году. Как только акция завершилась, соус перестал продаваться. С тех пор отдельные пакетики появляются в интернете, где их покупают за баснословные деньги, поэтому сам факт наличия двух таких упаковок в комплекте уже вызывает ажиотаж среди фанатов и коллекционеров. Что до самого нагетса, то продавец пообещал отправить его в замороженном состоянии в течение 14 дней, как только сервис подтвердит получение оплаты.