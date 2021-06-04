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Вчера наши читатели могли увидеть реальные цены новой видеокарты GeForce RTX 3080 Ti в российских магазинах. Как и ожидалось, она оказалась недоступна даже для энтузиастов, которые привыкли платить за свои развлечения тысячи долларов. Возможно, ситуация улучшится, ведь антимайнерская защита делает её неинтересной для добычи Эфира. Ещё одним позитивным фактором станет выход следующей видеокарты NVIDIA. Это будет GeForce RTX 3070 Ti, которая получит рекомендованную цену в 599 долларов и очень интересное позиционирование. Поскольку ещё несколько дней будет действовать эмбарго, мы можем изучать только утечки, однако даже они позволяют понять, что перед нами очень спорный продукт.

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Если предположить, что на дворе нет полупроводникового дефицита, а рекомендованная цена и отпускная отличается не более чем на 150 долларов, то подобная конфигурация вызвала бы массу сомнений у потенциальных покупателей. Но сегодня мы живём в других условиях, поэтому видеокарта будет куплена, за ней выстроится очередь, а отдельные геймеры, которые получат её за 1500 долларов, будут считать этот день самым счастливым в своей жизни.

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Итак, у нас есть тесты в Ashes of the Singularity (AoS) и в Geekbench. Давайте вначале изучим AoS. Ниже можно увидеть, что GeForce RTX 3070 Ti выдала неплохие результаты, продемонстрировав 105 fps в 1080р, 102 fps в 2К и 90 кадров в секунду в 4К. Сравнивая эти результаты с другими видеокартами можно отметить, что новинка обходит всю серию Radeon RX 6000 Big Navi с большим запасом, а также опережает обычную модель без приставки «Ti» почти на 1000 баллов. Можно было бы заявить, что хотелось бы и лучше, но в целом результат неплохой, но есть ещё и Geekbench.

И вот здесь всё очень плохо, ведь новинка демонстрирует невнятные показатели. Так, она на 11% медленнее GeForce RTX 2080 Ti, что очень странно. Мало того, она оказалась на невероятные 29% слабее GeForce RTX 3080. В конце концов, она всего на каких-то 7% быстрее GeForce RTX 3070, что вызывает очень много вопросов. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим ещё результаты, но пока всё крайне противоречиво. С одной стороны перед нами внушительные показатели в AoS, а с другой – невнятный результат в Geekbench. Изучить все описанные данные можно на скриншотах, а также по ссылкам: 1 и 2.