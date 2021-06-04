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Многие полагают, что криптовалюты защищены и не могут быть украдены мошенниками. Увы, всё что придумал один человек, может быть взломано другим. На самом деле взломать саму криптовалюту пока не представляется возможным, но это не значит, что нет никаких путей. Так, злоумышленники часто проникают во внутреннюю систему бирж, откуда выводят миллионы долларов на неизвестные адреса. Кто-то работает проще, обманывая обычных пользователей копиями сайтов, или рассылая ссылки для кражи монет из незащищённых кошельков. Описать все методы не представляется возможным, да это и не нужно, ведь большая часть известных приёмов уже не работает.

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Как только появляется какой-то массовый способ взлома, он тут же фиксируется и в кратчайшие сроки выпускаются заплатки, препятствующие его распространению. Куда более интересны уязвимости нулевого дня, которые применяются для крупномасштабных атак. Они стоят чрезвычайно дорого и могут приносить своим создателями миллионы долларов. Ну или меньше. Тут как повезёт, ведь часто хакеров просто ловят и отправляют на перевоспитание в места не столь отдалённые. Всё это не пугает флибустьеров 2021 века, которые ищут новые пути доступа к вашей криптовалюте.

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Как стало известно, недавно были подведены итоги конкурса среди хакеров, целью которого был поиск новых способов взлома криптовалютных активов. Каждый участник, приславший свою идею, получал по 50 долларов, а в качестве главного приза значились 100 000 долларов. В какой-то момент общий призовой фонд достиг $115 000, а приятный сюрприз хакерам пришёл напрямую от одного из читателей форума. В подобных случаях информацию стоит воспринимать с большой долей скепсиса, но организаторы заявили, что главный приз не достался никому. Вместо этого они дали нескольким участникам (неизвестно, скольким именно) по 10 000 долларов.

Мало того, организаторы даже поделились с общественностью рабочими способами взлома. Они перечислили парочку простых приёмов, которые выглядят свежо, но явно не принесут миллион. Очевидно, что целью конкурса был поиск нового эксплойта, который может атаковать биржи и другие хранилища с миллионами долларов. Мы так и не узнаем, нашли ли организаторы то, что искали, но ничего хорошего в подобных состязаниях нет, ведь теперь даже у хакеров есть свои конкурсы для юных талантов.