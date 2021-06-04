Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Геймеры в Grand Theft Auto VI смогут получать Биткоины за выполнение миссий – инсайдер

Отличная возможность стать криптомиллионерами
[ ] для раздела Блоги
+
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Grand Theft Auto VI должна стать самой ожидаемой игрой всех времён и народов. Пожалуй, за последние годы интерес игрового сообщества был прикован так сильно только к Cyberpunk 2077. Но последняя оказалась большим провалом, а значит самое время переключиться на старую добрую серию GTA. В последнее время об игре ходило так много слухов, что можно запутаться, где правда, а где ложь. Мало того, часть инсайдов и вовсе может оказаться чьей-то выдумкой. Давайте перечислим наиболее правдоподобные: главным героем станет женщина. Даже не думайте сомневаться – это будет афроамериканка, которая продолжит крушить полицию в самых лучших традициях ребят из Гарлема. Есть мнение, что в качестве протагониста может выступать и мужчина, но неприметно чёрный. Также инсайдеры рассказывают о большой карте, временных флешбэках и объединении всех существовавших ранее локаций в качестве отдельных жилых городов.

реклама

Насколько всё это является правдой, неясно, ведь пока мы не слышали ни одного официального повреждения, которое даже намекает на разработку новой игры. Мало того, в 2021 году состоится выход ремастера GTA V для консолей нового поколения. Ожидается, что он принесёт улучшенную графику и некоторые неуказанные дополнения. Скорее всего речь идёт об онлайне, поскольку сюжетная история выглядит завершённой. Что же, если вы ждали новых новостей, то у нас есть ещё один любопытный инсайд.

анонсы и реклама
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
В полтора раза упала цена 6Tb WD Black
Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
Сравнялись цены 3060 и 2060
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-25% от цены 4Tb WD Purple
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

Известный инсайдер Toм Xeндepcoн заявил, что сегодня разработчики занимаются интеграцией в движок Grand Theft Auto VI криптовалюты. Якобы, в онлайне пользователи будут получать за выполнение тех или иных миссий и получение достижений криптовалюту. Каждый геймер получит личного виртуального брокера, который позволит торговать цифровыми деньгами. Он также будет вести подсчёт всех монет и находить наиболее лучшие возможности для инвестирования. В самой новости говорится о Биткоинах.

Скорее всего, речь идёт о внутриигровой криптовалюте, которую после можно вывести в реальные деньги. Если такое и случится, то игра может стать настоящим переворотом, ведь ещё никогда массовый пользователь не получал криптовалюту в указанных объёмах. Инсайдеры уверяют, что фигура Toма Xeндepcoна вызывает повышенное доверие, поскольку ранее он выдал множество точных предсказаний, в том числе о серии Battlefield и Call of Dutу. Сам Том заявил, что он получил данные из источника внутри, которому стоит верить, а криптовалюту пока не получила названия, но больше пока ему сказать нечего.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
8
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
7
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
130
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5600 ХТ
13
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
10
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 25
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 130
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Переход на Ethereum 2.0 и отказ от майнинга может оказаться выгоден только крупным держателям Эфира
30
15 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную прошивку MIUI 12 и MIUI 12.5
6
Найден способ вернуть неограниченное хранилище в Google Фото
11
Защита от майнинга в RTX 3080Ti оказалась бесполезной - до 7$ в день в добыче популярных альткоинов
54
Майнить Ethereum теперь можно будет с помощью антивируса Norton 360
24
Геймеры в мае почти не получили новых видеокарт – куда делись GPU, если их производство растёт
60
Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti появились в российских магазинах — смотрим цены
42
Намеки на Windows 11 увидели в новом логотипе операционной системы
19
Новая криптовалюта Baby Shark подорожала в 3 раза после твита Илона Маска
20
СМИ сообщили о публикации хакерами исходников Cyberpunk 2077 и некстгенной версии The Witcher 3
22
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и 52 других смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
2
Майнеры Ethereum заработали за май рекордные $2,39 миллиарда, существенно обогнав добытчиков Bitcoin
14
Сразу после старта продаж новых видеокарт GeForce RTX 3080 Ti они всплыли у спекулянтов на Авито
33
Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G стал безоговорочно самым мощным смартфоном среднего уровня
3
8 минут игрового процесса фанатского ремейка Fallout 3 на движке Fallout 4
7
Sony неожиданно выпустила обновление для PlayStation 3
1
Китайское правительство неожиданно разрешило гражданам торговать криптовалютой
36
На весь Лос-Анджелес выделили всего 64 видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
50
Внедрением технологии AMD FSR для своих продуктов NVIDIA должна будет заняться самостоятельно
48
После твита Илона Маска цена Bitcoin вновь пошла вниз
35

Популярные статьи

Охлаждаем правильно майнинг ферму и ПК
127
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
7
Лучшие игры, в которые можно поиграть на очень слабой или встроенной видеокарте
32
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
8

Сейчас обсуждают

Renegade1979
16:12
Сейчас какой год, клоун? И почему на delo.ua нет украинской версии, это роисянский сайт? Ты веришь новостям роисянских сайтов?! Вот же баран! Вот как должны выглядеть новости https://biz.liga.net/ekon...
Украина готовится стать центром цифровой валюты
burobay
16:10
Кори Барлог — дико поверхностный чувак, как всякая посредственность — самовлюбленный и пафосный пельмень, СНИМАЮЩИЙ ПРО СЕБЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ, без спроса раздающий советы намного более талантливы...
Кори Барлог надеялся, что новую God of War удастся выпустить в этом году
ZjMeT4
16:08
AMD FidelityFX Super Resolution если выстрелит то 1070 ещё поживёт)
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
Renegade1979
16:07
Больше всего веселит, когда в окраинном Суждале пытаются натянуть сову на глобус и своровать нашу историю, а еще более веселит, когда про ладоги кудахтает волынский гой Жиринiвський с кучерявой мордой...
Украина готовится стать центром цифровой валюты
Андрей Маликов
16:06
другими словами, надо бежать скупать карты по 250к пока не подоражало до ляму (и смартфоны про запас) На TSMC обслуживающий персонал производств аналогичен наемным рабочим выставляющим товар на полки...
Ключевой партнёр Intel и NVIDIA на Тайване остановил тестирование чипов из-за COVID-19
Renegade1979
16:04
Ты о чем? Продается физлицам, земли сельскохозяйственного пользования, и только гражданам Украины. Косюк может что-то скупит и будет куриц пасти на лужайке, и то все формально будет у пайщиков на рука...
Украина готовится стать центром цифровой валюты
Константин Торгашов
16:03
Я прям вижу как светится воздух над Украиной в ночи, сначала от радиации, а потом пылающих пердаков, когда начнется очередной откат битка, а потом появление РТХ Ооплот
На Украине рядом с АЭС строят майнинговый центр
Твоя мамка
15:58
Лол) Ну ей правда достаточно морду лица подправить, остальное вроде норм
Horizon Forbidden West перешла на финальную стадию разработки
Renegade1979
15:57
Мне похеру что там тебе непонятно, 12 лет на киче помогут если шо. Ты знаешь шо такое тузик?
Украина готовится стать центром цифровой валюты
Олег Юрьевич
15:55
раньше радары строили типа дуга , а теперь .....
На Украине рядом с АЭС строят майнинговый центр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем