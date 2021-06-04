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Grand Theft Auto VI должна стать самой ожидаемой игрой всех времён и народов. Пожалуй, за последние годы интерес игрового сообщества был прикован так сильно только к Cyberpunk 2077. Но последняя оказалась большим провалом, а значит самое время переключиться на старую добрую серию GTA. В последнее время об игре ходило так много слухов, что можно запутаться, где правда, а где ложь. Мало того, часть инсайдов и вовсе может оказаться чьей-то выдумкой. Давайте перечислим наиболее правдоподобные: главным героем станет женщина. Даже не думайте сомневаться – это будет афроамериканка, которая продолжит крушить полицию в самых лучших традициях ребят из Гарлема. Есть мнение, что в качестве протагониста может выступать и мужчина, но неприметно чёрный. Также инсайдеры рассказывают о большой карте, временных флешбэках и объединении всех существовавших ранее локаций в качестве отдельных жилых городов.

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Насколько всё это является правдой, неясно, ведь пока мы не слышали ни одного официального повреждения, которое даже намекает на разработку новой игры. Мало того, в 2021 году состоится выход ремастера GTA V для консолей нового поколения. Ожидается, что он принесёт улучшенную графику и некоторые неуказанные дополнения. Скорее всего речь идёт об онлайне, поскольку сюжетная история выглядит завершённой. Что же, если вы ждали новых новостей, то у нас есть ещё один любопытный инсайд.

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Известный инсайдер Toм Xeндepcoн заявил, что сегодня разработчики занимаются интеграцией в движок Grand Theft Auto VI криптовалюты. Якобы, в онлайне пользователи будут получать за выполнение тех или иных миссий и получение достижений криптовалюту. Каждый геймер получит личного виртуального брокера, который позволит торговать цифровыми деньгами. Он также будет вести подсчёт всех монет и находить наиболее лучшие возможности для инвестирования. В самой новости говорится о Биткоинах.

Скорее всего, речь идёт о внутриигровой криптовалюте, которую после можно вывести в реальные деньги. Если такое и случится, то игра может стать настоящим переворотом, ведь ещё никогда массовый пользователь не получал криптовалюту в указанных объёмах. Инсайдеры уверяют, что фигура Toма Xeндepcoна вызывает повышенное доверие, поскольку ранее он выдал множество точных предсказаний, в том числе о серии Battlefield и Call of Dutу. Сам Том заявил, что он получил данные из источника внутри, которому стоит верить, а криптовалюту пока не получила названия, но больше пока ему сказать нечего.