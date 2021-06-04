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В мае новые покупатели автомобилей Tesla обнаружили, что уже заказанные электрокары стоят на несколько тысяч долларов дороже. В первую очередь это касается популярного Model 3, который в 4 квартале 2020 года стал самым продаваемым электромобилем на планете. Справедливым будет отметить, что наблюдается падение продаж нового Nissan Leaf, который внезапно стал дороже предыдущих версий. Это негативно повлияло на желание многих стать владельцами японских электрокаров. Есть все основания полагать, что вскоре и Model 3 постигнет та же судьба.

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Илон Маск заявил, что повышение стоимости авто на 2500 долларов происходит на фоне роста цен на комплектующие. Очевидно, что на фоне массовых карантинов и снижения общего экономического уровня жителей многих стран, подобные слова вызывают лишь гнев. Как оказалось, в ряде стран наблюдается падение продаж автомобилей Tesla. Так, в Китае количество сократилось в 2 раза (с 18 000 в апреле до 9800 в мае). Мало того, в четверг акции компании упали на 5.33%, что стоило производителю 31 миллиарда долларов. Но и это не конец проблем, с которыми столкнулась Tesla.

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Эксперты отмечают, что к подобным проблемам привела неверная политика Tesla. Компания не только подняла отпускные цены на автомобили, но и агрессивно отреагировала на громкую аварию, в которой автопилот стал причиной гибели людей в машине. Напомним, тогда на пассажирском сидении вообще не было никого, а владелец оплатил 10 000 долларов за систему автоматического управления. Сам Илон Маск высказывал противоречивые комментарии, что только запутало потенциальных пользователей продвинутой технологии. В результате некоторые используют её не по назначению, подвергая себя и жизни других участников движения повышенному риску.

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2 июня было объявлено об отзыве в США 5974 автомобилей, которые пройдут бесплатное техническое обслуживание. В некоторых из подобных машин найдены проблемы с потерей давления в шинах, что потенциально приводит к повышенному риску аварий. Точно такая ситуация и в Китае, вот только масштабы отзывов там меньше. Если посмотреть на стоимость компании Tesla за последнюю неделю, то можно увидеть, что акции постоянно падали. При этом с января, когда стоимость активов была максимальной, общая капитализация упала на 36%, что привело к потере 315 миллиардов долларов.