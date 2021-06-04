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Dell замедлила игровые ноутбуки Alienware m15 с видеокартой GeForce RTX 3070 отключив 512 ядер CUDA

Непонятная история, которая пока не получила официального ответа
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Сегодня, когда видеокарты дорожают, многие геймеры переходят на игровые ноутбуки. Подобные устройства дороже системных блоков, но в условиях дефицита полупроводников такой ход кажется логичным. Особенно верным его можно назвать с учётом того, что в последнем поколении NVIDIA разница между мобильными и настольными графическими чипами снизилась до минимума. Очевидно, что она есть, а при полной нагрузке ноутбук «живёт» значительно меньше обычного, но при подключении к сети разницы нет. Мало того, часто только одна лишь настольная видеокарта выходит дороже всего лэптопа с такой же картой. Как оказалось, иногда бывают неприятные нюансы, которые снижают производительность мобильных решений.

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Как сообщается, один из владельцев ноутбука Alienware m15, оснащённый полноценной дискретной видеокартой GeForce RTX 3070, заметил, что вместо 5120 ядер CUDA его лэптоп показывает всего 4608 (минус 512). Подобное его удивило, и он начал изучить производительность своего устройства. С его слов, мощная карта действительно уступает в тестах аналогичным ноутбукам, а сам он обратился за помощью на несколько технических форумов. Ситуация воодушевила сообщество пользователей. Как позднее выяснилось, среди них нашлись владельцы аналогичных ноутбуков, которые зафиксировали точно такую же картину.

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Что удивительно, для обнаружения проблемы даже ничего не нужно было делать, ведь всё это заметно из обычной утилиты GPU-Z. Многие читатели рекомендовали владельцу ноутбука обратиться в техподдержку Dell, но он сообщил, что один из более продвинутых пользователей прошил ноутбук нестандартной версий vBIOS R4, которая разблокировала все 5120 ядер CUDA. Неизвестно, повлияло ли это на игровые показатели устройства. В настоящее время ответа от техподдержки Dell не последовало. Это значит, что мы пока не можем точно сказать, была ли это программная ошибка, либо инженеры намеренно снизили производительность видеокарты GeForce RTX 3070. Очевидно, что никто не захочет признавать последнее, но по крайней мере в данном конкретном случае компания с высокой вероятностью выпустит официальные обновления прошивки.

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Возвращаясь к Dell, стоит вспомнить недавний иск, который подан против компании. Дело в том, что производитель уверял, что ноутбуки на базе чипсетов Intel Z390 и процессоров Core i9-9900K можно будет модернизировать. Речь идёт о замене видеокарты. Якобы, разработаны специальные модули Dell Graphics Form Factor (DGFF), позволяющие менять карту по желанию. Вот только ничего подобного не случилось, ведь сменить видеокарту нельзя. Иск подан, будем ждать судебного решения, а сама история обещает стать массовой, ведь с подобной несправедливостью столкнулись многие покупатели техники Dell.

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