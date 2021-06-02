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Уже в конце 2021 года Intel выпустит 12-е поколение процессоров, известное нашим читателям под названием Alder Lake-S. Оно не только получит 10-нм техпроцесс и новую архитектуру, но и впервые будет основано на технологии big.LITTLE, предполагающей наличие нескольких больших и малых ядер. Уже сейчас известно, что похожий подход планирует использовать в 2024 году AMD, но случится это только в рамках перехода на архитектуру Zen 5. Также мы знаем, что в 2021 году ждать появления процессоров Ryzen на 5-нм техпроцессе и архитектуре Zen 4 не стоит. Это связано с тем, что мощности попросту заняты, ведь главным клиентом TSMC продолжает оставаться Apple.

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Пока многие эксперты гадали, чем ответят красные на скорое появление Alder Lake-S, представители AMD сделали ряд намёков, обнадёжив фанатов. Лиза Су вынесла на сцену процессор, созданный по технологии трёхмерного стекирования на основе чиплетов. Это был прототип на основе Ryzen 9 5900X с так называемым 3D V-Cache и 64 МБ L3 SRAM. Почитать о сложной компоновке можно в данном материале, а мы перейдём к конкретным заявлениям. Дело в том, что нам обещают в 200 раз увеличить плотность межсоединений при 3-кратной общей эффективности.

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Важно понимать, что перед нами рабочий прототип. Он не просто придуман инженерами компании, а высечен из кремния и проходит реальные тесты, демонстрируя впечатляющие результаты. Уже сегодня в игре Gears V камень оказался на 12% быстрее обычной версии Ryzen 9 5900X. Однако этот показатель не считается идеальным, поскольку сама AMD заявляет о среднем приросте скорости до 15%.

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Очевидно, что сегодня процессоры Ryzen 5000-й серии предлагают более высокую производительность в играх и рабочих задачах, обходя по этим показателей Intel Rocket Lake. Alder Lake-S должны склонить чашу весов в свою сторону, но у красных уже есть ответ, и он будет основан на том же поколении Zen 3. Разница лишь в новой технологии, которая уже готова для противостояния, а руководство AMD будет ждать хода от конкурентов. Вероятно, по итогам оценки реальной производительности Alder Lake-S будут сделаны выводы, а сними и подкорректированы сроки. Пока же более скоростные камни Ryzen 6000 (могут получить и другое название) ожидаются к концу 2021 или в начале 2022 года.