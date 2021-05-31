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Core i5-2500K vs Core i5 11400F – самое время положить старый 4-ядерник на полку по мнению TG

Выясняем, на что способен 4-ядерный Core i5-2500K в 2021 году
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Core i5-2500K вышел в далёком 2011 году. С тех пор прошло больше 10 лет, а мы всё помним старого бойца. Не будет лишним отметить, что автор данного материала и сам был владельцем данного 4-ядерника. Камень прекрасно разгонялся, а при должном усердии и наличии качественного охлаждения могу порадовать своего владельца стабильной тактовой частотой 5 ГГц на все ядра. И всё это в домашних условиях, без воды и азота, без которого сегодня поднять 1 ГГц просто нереально. В 2021 году идейным наследником старого процессора является 6-ядерный Core i5 11400F. Сказать чтобы за эти годы Intel уж очень сильно улучшила свои процессоры нельзя, но новинка может похвастать полноценными 6-ю ядрами, каждое из которых поддерживает режим многопоточности. Мало того, вместо 3.7 ГГц в режиме буста мы имеем 4.4 ГГц, что не рекорд, но всё же движение в заданном направлении. 

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Часто наши читатели утверждают, что сегодня они имеют на руках старый камушек, уверяя, что он отлично справляется со всеми задачами. В данном материале мы не будем выяснять, насколько быстро или медленно Core i5-2500K открывает браузер, архивирует файлы и выполняет другие повседневные задачи. Вместо этого мы попытаемся выяснить его игровой потенциал. Отметим, что для большинства это куда важнее, а значит нужно, наконец, определиться: стоит ли продолжать сидеть на старом процессоре, или уже пора пересаживаться на новую платформу. Тесты проведены ребятами с канала Testing Games. Ниже представлена таблица с результатами, позволяющая сделать выводы. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080.

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Как видите, Core i5-2500K способен стать настоящим бутылочным горлышком вашей системы. Фактически – это самое слабое звено, которое тянет ваш компьютер на дно. Если сравнить средние показатели, то можно увидеть, что старый боец отстаёт более чем в 2 раза, а значит пришло время заменить его что-то поновее. Очевидно, что среди наших читателей найдутся те, кто скажет, что можно попытаться раскочегарить Core i5-2500K, что снизит отставание. Спешим их разочаровать, ведь даже разогнанный до 5 ГГц Core i5-2500K оказывается на 10-15% быстрее, что по сравнению с полученными результатами более нового Core i5-11400F будет незаметно. Возможно, если у вас нет денег и желания обновляться сейчас, то вам стоит подождать 12-е поколение Intel на 10-нм техпроцессе. Как бы там ни было, но время отказываться от сильно устаревшего камня назрело. 

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