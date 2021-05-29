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Время от времени в сети всплывают любопытные истории, которые проливают свет на то, как вообще устроен мир криптовалют. Одним он даёт всё, другие – страдают и проклинают тот день, когда они продали свои Биткоины за пару долларов. Есть история о пареньке, которые владеет жёстким диском с шифрованием. Он уже сделал 8 попыток из 10 ввести нужный пароль, но так и не может вспомнить необходимые цифры. А есть другой, уверяющий, что выбросил тщательно упакованный в специальную плёнку защищённый жёсткий диск в мусор. Этих двоих объединяет тот факт, что у каждого на накопителях хранилось больше 10 000 Биткоинов. Даже если считать по 34 000 долларов за монету, то выходит 340 миллионов долларов.

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Согласно некоторым данным, сегодня заблокированными являются миллионы монет, на сумму свыше 140 миллиардов долларов. К ним окончательно потерян доступ, а раньше они принадлежали обычным людям, у каждого из которых было 5, 10, или даже пару сотен монет. Ну а есть и такие, кто потерял не просто Биткоины, а и свою жизнь. Об одном из таких парней и пойдёт речь в нашем материале.

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Недавно на Reddit один из пользователей рассказал о том, как в 2010 году он купил 10 000 Биткоинов за 80 долларов. Якобы, это было больше шуткой, чем вложением, а со временем он уехал на учёбу и забыл о своём глупом поступке. Так продолжалось до тех пор, пока Биткоин не стал дорожать. Поскольку кошелёк с монетами хранился на его старом ноутбуке, парень нисколько не сомневался, что сможет получить к нему доступ. Как вы понимаете, когда он вернулся домой, никакого ноутбука не было. Как признаётся рассказчик, старый лэптоп выбросила его мама. Если переводить 10 000 Биткоинов в реальные деньги, то выходит около 340 000 000 долларов.

Сегодня жизнь парня полностью сломана. Он каждый день вспоминает об упущенном шансе стать богатым. В итоге он продолжает существовать рядом с мамой, в тайне ненавидя её за содеянное. Парень работает, но не может ни с кем сойтись даже для дружеских отношений. По его словам, жизнь сломана и никогда больше не будет прежней. Почитать больше о страданиях паренька можно в данном материале. Это пост на Reddit, где вы найдёте скептических читателей, которые не хотят верить в данную историю.

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Со своей стороны отметим, что не знакомы лично с теми, кто потерял таким образом Биткоины, но это не значит, что история может оказаться ложью. Возможно, в ней добавлены несколько нулей, но это ничего не меняет, ведь 140 миллиардов заблокированы, а значит когда-то они кому-то принадлежали.