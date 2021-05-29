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Уже через несколько дней стартуют продажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Данная модель получила столь широкое освещение, что сказать об её технических характеристиках просто нечего. Именно поэтому мы ограничимся констатацией того, что перед нами полная копия GeForce RTX 3090, с 12 Гб видеопамяти, работающей со скоростью 19 Гбит/с (против 19.5 Гбит/с в старшей версии). Известно, что новинка должна появится по всему миру уже 2 июня по рекомендованной цене 999 долларов. Что до самой NVIDIA, то инженеры компании не удосужились даже добавить в конструкцию третий кулер, а сама видеокарта стала точной копией GeForce RTX 3080. Неясно, как это повлияет на GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition, которая потребляет до 350 Вт по сравнению с младшей моделью, ограниченной TGP в 320 ВТ.

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Как всё это будет реализовано, мы узнаем уже на следующей неделе, а пока давайте изучим предложения европейских магазинов. Как ни странно, но цены стартуют с 1500 евро. При этом до 2000 евро есть как минимум пять моделей. Здесь стоит учитывать, что перед нами именно старшая модель, в то время как сегодня обычная GeForce RTX 3080 продаётся за 4000 долларов в российских магазинах.

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На изображении представлены несколько видеокарт производства Gigabyte, которая никогда не славилась самыми бюджетными ценами. Именно поэтому стоит подождать более народную Palit, способную порадовать нас действительно низкими ценами. Но это были данные от магазина Lambda-Tek, а вот итальянский SkyTech собирается хорошенько заработать на геймерах. Ниже можно увидеть, что здесь цены стартуют с 2500 долларов, что явно не понравится потенциальным покупателям.

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Эксперты ожидают коррекции цен после запуска. Возможно, в далёкой Европе они и упадут, но мы-то с вами знаем отечественным ретейлеров. Ребята будут продавать GeForce RTX 3080 Ti так дорого, как это возможно до тех пор, пока будет хоть какая-то надежда на то, что её кто-нибудь купит. Очевидно, что майнерам с показателем в 58 MH/s такая видеокарта первое время будет не интересна, но кто сказал, что блокировка вообще сработает? Как видите, слишком много вопросов, и почти нет никаких ответов. Если вы уже начали забывать характеристики данной видеокарты, в источнике есть сводная таблица с подробными свойствами. Там же находится ещё одна новинка GeForce RTX 3070 Ti, но её выход ожидается на неделю позднее.



