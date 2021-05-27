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Предположим, что вы решили стать майнером. Но у вас нет денег на покупку фермы из нескольких видеокарт, каждая из которых затянет на 300 000 рублей. Но что-то внутри гложет, ведь все вокруг рассказывают о своих успехах на фермерской ниве. Можно было бы порекомендовать вам просто делать как все, но сегодня это не наш вариант, ведь Chia Coin становится всё более авторитетной и востребованной. Впереди первичное размещение акций, а также потенциальный выход на биржи, что ознаменует массовый приход инвесторов. Кстати, некоторые из этих самых инвесторов уже передали основателям криптовалюты 60 миллионов долларов. Одним словом: вскоре все майнеры Chia Coin станут миллионерами. Или не станут, но это уже другая история. Прежде всего вам нужно подобрать правильное оборудование. Ребята с сайта Tomshardware знают толк в железе, поэтому мы сегодня воспользуемся их советами.

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Процессор: если вы сильно ограничены в деньгах, то можно остановится на 6-ядерном Core i5-11400 или его предшественнике Core i5-10400. Они позволяют строить по 6 графиков одновременно, что выглядит вполне неплохо. К сожалению, графики генерируются около 8 часов, но об этом мы поговорим чуть ниже. Если вы не стеснены в деньгах, то лучше взять 10-ядерный Core i9-10900. Он позволяет создавать сразу 10 графиков, что существенно ускорит процесс.

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Накопители: вам потребуется один или два скоростных SSD и несколько жёстких дисков. Твердотельные накопители нужны для ускорения процесса построения графиков, а жёсткие диски будут хранить эти самые графики. Для построения вам потребуется около 300 Гб, а значит для одновременной генерации 6-ти графиков будет достаточно 2 Тб, в то время как 10 графиков потребуют покупки более ёмкого SSD или нескольких. Лучше использовать скоростные, работающие через порт М.2. После создания графиков их перекидывают на жёсткие диски, и здесь уж всё зависит от вашей платёжеспособности, ведь чем больше – тем лучше. Ещё один совет относительно SSD: выбирайте накопитель с высоким показателем TBW. Всё, что меньше 1200 для 2 Тб и 2400 для 4 Тб не для майнинга Chia Coin.

Для построения графика нужна оперативная память, но здесь всё проще: 1 график – 2 Гб ОЗУ. Считайте сами: для 10 графиков нужно 32 Гб памяти, ведь у вас есть ещё система и другие программы. Также стоит побеспокоиться о материнской плате с портом М.2, ну а количество жёстких дисков сегодня даже на бюджетных материнских платах доходит до 6 штук. Не жадничайте на хороший блок питания. Если у вас в систему будет стоять 2 SSD и 6 жёстких дисков, лучше запастить чем-то с рейтингом Gold на 700 Вт. Как вы уже поняли, всё остальное не так важно, ведь главное: это быстро сгенерировать участки для майнга, оставив систему добывать вам драгоценные Chia Coin.