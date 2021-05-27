Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Начинаем майнить Chia Coin с максимальной эффективностью – оптимальная сборка ПК от Tomshardware

Хотите начинать добывать криптовалюту Chia Coin? Давайте определимся с комплектующими для фермы
[ ] для раздела Блоги
+
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Предположим, что вы решили стать майнером. Но у вас нет денег на покупку фермы из нескольких видеокарт, каждая из которых затянет на 300 000 рублей. Но что-то внутри гложет, ведь все вокруг рассказывают о своих успехах на фермерской ниве. Можно было бы порекомендовать вам просто делать как все, но сегодня это не наш вариант, ведь Chia Coin становится всё более авторитетной и востребованной. Впереди первичное размещение акций, а также потенциальный выход на биржи, что ознаменует массовый приход инвесторов. Кстати, некоторые из этих самых инвесторов уже передали основателям криптовалюты 60 миллионов долларов. Одним словом: вскоре все майнеры Chia Coin станут миллионерами. Или не станут, но это уже другая история. Прежде всего вам нужно подобрать правильное оборудование. Ребята с сайта Tomshardware знают толк в железе, поэтому мы сегодня воспользуемся их советами.

реклама

Процессор: если вы сильно ограничены в деньгах, то можно остановится на 6-ядерном Core i5-11400 или его предшественнике Core i5-10400. Они позволяют строить по 6 графиков одновременно, что выглядит вполне неплохо. К сожалению, графики генерируются около 8 часов, но об этом мы поговорим чуть ниже. Если вы не стеснены в деньгах, то лучше взять 10-ядерный Core i9-10900. Он позволяет создавать сразу 10 графиков, что существенно ускорит процесс.

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Накопители: вам потребуется один или два скоростных SSD и несколько жёстких дисков. Твердотельные накопители нужны для ускорения процесса построения графиков, а жёсткие диски будут хранить эти самые графики. Для построения вам потребуется около 300 Гб, а значит для одновременной генерации 6-ти графиков будет достаточно 2 Тб, в то время как 10 графиков потребуют покупки более ёмкого SSD или нескольких. Лучше использовать скоростные, работающие через порт М.2. После создания графиков их перекидывают на жёсткие диски, и здесь уж всё зависит от вашей платёжеспособности, ведь чем больше – тем лучше. Ещё один совет относительно SSD: выбирайте накопитель с высоким показателем TBW. Всё, что меньше 1200 для 2 Тб и 2400 для 4 Тб не для майнинга Chia Coin.

Для построения графика нужна оперативная память, но здесь всё проще: 1 график – 2 Гб ОЗУ. Считайте сами: для 10 графиков нужно 32 Гб памяти, ведь у вас есть ещё система и другие программы. Также стоит побеспокоиться о материнской плате с портом М.2, ну а количество жёстких дисков сегодня даже на бюджетных материнских платах доходит до 6 штук. Не жадничайте на хороший блок питания. Если у вас в систему будет стоять 2 SSD и 6 жёстких дисков, лучше запастить чем-то с рейтингом Gold на 700 Вт. Как вы уже поняли, всё остальное не так важно, ведь главное: это быстро сгенерировать участки для майнга, оставив систему добывать вам драгоценные Chia Coin.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
35

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
114
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
39
Разработчики Chia Coin попросили майнеров перестать добывать монеты на обычных накопителях SSD
37
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
84
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
3
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
48
Илон Маск может являться держателем кошелька с 36 миллиардами Dogecoin
17
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
28
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
1
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
21
21 смартфон Xiaomi получил новую прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 26 мая 2021 года
2
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
45
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
12
Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
10
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
30
Новый закон обязывает граждан РФ платить налоги с электронных денег и вводит штрафы до 40%
19
Huawei P40 Pro+ упал в цене – лучший камерофон 2020 года со скидкой 10%
1
Илон Маск объяснил свою заинтересованность Dogecoin
5
Epic Games выпустила игровой движок Unreal Engine 5 в ранний доступ и представила шикарное техническое демо
21

Популярные статьи

Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
90
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
58
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
198
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
17
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
1
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4

Сейчас обсуждают

Renegade_1979
20:45
Да, я и так без штанов с этими тарифами
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
Crash
20:40
Кого ты еще знаешь здесь кроме ренегата из его окружения? Назови хотя бы 3-4 русофоба-расиста. Жду.
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
Артем Остапенко
20:40
Майнер хуже пи....са Ну и да,у всех 2к-4к мониторы (нет) Всем нужны лучи,которые и у амд есть,а длсс,от амд не загорами.
NVIDIA не сомневается, что увеличит выручку в игровом сегменте во втором полугодии
Алексей Труш
20:40
Если ты не прочитал всю статью,а критикуешь её,то ты как называешься? ))) Мне 10ка совсем не зашла,хоть и приходиться ей пользоваться.
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
Every
20:39
Не, ну куда без 5g то в наше время, естественно есть непреодолимое желание оплатить наличие 5g, только для нашего региона желания не достаточно.
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
Renegade_1979
20:37
Какие мы гузкие, мы свиньи натуральные, в хлеву живём
«Сбер» показал прототип беспилотного электромобиля, похожего на шарабан
Yurii
20:37
Жадность фраера сгубила. А всего-то речь шла о каких то 5-10% от выручки. Теперь жлобу придётся мотать срок, и пускай молится чтобы к ним в камеру не посадили злого геймера=)
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
Crash
20:36
Как сказал АГЛ: "иногда не до законов"(с). Так что ты там про образцы законности в Беларуси хотел сказать? Или мне померещилось?
Правительство Китая проводит учёт крупных майнеров и планирует изгнать их из страны
Зеновий Радеонович
20:36
можно, но не привычно ) win+D и ПКМ по мойПК, более 10лет, наверное.
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
Rimm
20:34
Михуил, прекращай баловаться наркотиками.
Пара моделей GeForce RTX 3070 Ti от MSI красуются на изображениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем