Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%

AMD откажется от выпуска отдельной линейки процессоров с интегрированной графикой
[ ] для раздела Блоги
12
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Почему процессоры Intel сегодня имеют более высокие продажи, чем AMD? На самом деле причин множество, но нас в данном случае интересует ключевая: у красных просто нет доступных быстрых процессоров с интегрированной графикой. Дело в том, что линейка Intel предлагает встроенную видеокарту абсолютно во всех камнях. Исключением являются процессы с приставкой «F» (например, Core i9-10900KF), которые поставляются с отключённым графическим чипом, но покупатели об этом прекрасно знают, предпочитая сэкономить несколько десятков долларов.

реклама

А вот у AMD существует целая категория гибридных процессоров, которые предлагают мощную встроенную графику в паре с процессором. До недавнего времени всё было нормально, пока они не исчезли из продажи. Поскольку весь мир столкнулся с дефицитом полупроводников, кто-то из руководства AMD решил снизить производство подобных камней. В итоге целое направление осталось отдано на откуп конкуренту. Как стало известно, уже в следующем году красные планируют не просто исправить эту оплошность, но и отказаться от разделения линеек на обычные и гибридные камни. Давайте перейдём к фактам:

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Процессоры Ryzen следующего (предположительно, 6000) поколения получат кодовое название Raphael. Они будут основаны на архитектуре Zen 4 с поддержкой памяти DDR5-5200, нового сокета AM5 LGA1718 и материнских плат на чипсетах 600-й серии. Ожидается, что они смогут предложить прирост IPC на уровне 25%, но есть и более смелые утечки, свидетельствующие о том, что производительность вырастет куда больше. 16-ядерный камень будет построен на базе двух чиплетов по 8 ядер, а информации об увеличении количества ядер в следующем поколении пока нет.

С высокой долей вероятности это значит, что мы увидим традиционное разделение на 6, 8, 12 и 16 ядер. Как вы уже поняли, процессоры получат интегрированную графику, а в будущем больше не будет никакого разделения на обычные и гибридные камни. Но не всё так хорошо, как может показаться, ведь выход подобных процессоров ожидается только к концу 2022 года. Это значит, что в конце 2021 или в начале 2022 нас ждёт появление линейки Zen 3+, но пока планы AMD на этот счёт туманны, поэтому никакой точной информации не будет как минимум до конца лета.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
34

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 34
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi и Redmi сломались после обновления MIUI 12.5 Stable
9
Разработчики Chia Coin попросили майнеров перестать добывать монеты на обычных накопителях SSD
37
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
34
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
98
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
3
Илон Маск может являться держателем кошелька с 36 миллиардами Dogecoin
17
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
71
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
47
Революционные камеры Xiaomi запущены в массовое производство
4
После встречи с Илоном Маском майнеры обязались перейти на возобновляемые источники энергии
46
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
17
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
29
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
+
73 смартфона и планшета Samsung получат прошивку One UI 4.0 на Android 12
+
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
45
Сегодня состоится релиз браузера Chrome 91
6
Goldman Sachs: Ethereum может отобрать у Bitcoin звание главной криптовалюты
5
Илон Маск объяснил свою заинтересованность Dogecoin
5
Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator обзавелись поддержкой мультиплеера
8
Новый закон обязывает граждан РФ платить налоги с электронных денег и вводит штрафы до 40%
15

Популярные статьи

Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
38
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
149
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
55
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
9
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже

Сейчас обсуждают

Vladislav
13:20
не забывай про удаленку Team Viewer, 500р за подключение, в день 20 таких подключений
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
LoL
13:19
"Кроме того в 7ке огр. профиль будет видеть щиток на "управление". После ввода пароля попадешь куда надо с админ правами. В 10ке, что-то я не понял, как подобное провернуть." 10 ведёт себя точно такж...
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
Vladislav
13:19
я имел ввиду лошье у которого 2 или 4 видеокарты и не более. А так если больше десятка то норм. Не угадал, мне мои шабашки по ремонту пк приносят 500к в месяц. А так да я живу с мамой, потому что идет...
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
Renegade1979
13:16
Без майнеров этот скам Понзи даже и работать не будет. Потому тут все зависит от этих майнеров, я вижу что доходность майнинга старается стать константой, несмотря на все вбросы собакоинов
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
Yolanda Tarska
13:13
Если у вас работа офисная это просто поправить пару слов в Блокноте и увеличить текст в Ворде то да, если реальная офисная работа с кучей окошек, то 10тка удобнее колоссально, просто тут мелочь, но лу...
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
Volodymyr Danyliuk
13:12
Слава Богам, эта игра не про онлайн, здесь важна сюжетная история.
Стартовый «онлайн» PC-версии Days Gone не впечатлил, вдвое уступив Horizon Zero Dawn
Александр Богданов
13:12
Ты извини,если что не так.Я просто не знал о твоей обширной психопатии
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
Зеновий Радеонович
13:12
ну, отлично. То что надо..почти. Если не считать, что объект надо выносить с лишними телодвижениями. Кроме того в 7ке огр. профиль будет видеть щиток на "управление". После ввода пароля попадешь куда ...
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
LoL
13:09
Профит в том, что давно пора избавляться от наследия древних ОС в 10. Вот, к слову, что показывает полностью обновлённая 10 при твоём ретро сценарии)
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
Lamerusha Lat
13:06
Спасибо, но крашится.
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем