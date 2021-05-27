Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
Почему процессоры Intel сегодня имеют более высокие продажи, чем AMD? На самом деле причин множество, но нас в данном случае интересует ключевая: у красных просто нет доступных быстрых процессоров с интегрированной графикой. Дело в том, что линейка Intel предлагает встроенную видеокарту абсолютно во всех камнях. Исключением являются процессы с приставкой «F» (например, Core i9-10900KF), которые поставляются с отключённым графическим чипом, но покупатели об этом прекрасно знают, предпочитая сэкономить несколько десятков долларов.
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А вот у AMD существует целая категория гибридных процессоров, которые предлагают мощную встроенную графику в паре с процессором. До недавнего времени всё было нормально, пока они не исчезли из продажи. Поскольку весь мир столкнулся с дефицитом полупроводников, кто-то из руководства AMD решил снизить производство подобных камней. В итоге целое направление осталось отдано на откуп конкуренту. Как стало известно, уже в следующем году красные планируют не просто исправить эту оплошность, но и отказаться от разделения линеек на обычные и гибридные камни. Давайте перейдём к фактам:
Процессоры Ryzen следующего (предположительно, 6000) поколения получат кодовое название Raphael. Они будут основаны на архитектуре Zen 4 с поддержкой памяти DDR5-5200, нового сокета AM5 LGA1718 и материнских плат на чипсетах 600-й серии. Ожидается, что они смогут предложить прирост IPC на уровне 25%, но есть и более смелые утечки, свидетельствующие о том, что производительность вырастет куда больше. 16-ядерный камень будет построен на базе двух чиплетов по 8 ядер, а информации об увеличении количества ядер в следующем поколении пока нет.
С высокой долей вероятности это значит, что мы увидим традиционное разделение на 6, 8, 12 и 16 ядер. Как вы уже поняли, процессоры получат интегрированную графику, а в будущем больше не будет никакого разделения на обычные и гибридные камни. Но не всё так хорошо, как может показаться, ведь выход подобных процессоров ожидается только к концу 2022 года. Это значит, что в конце 2021 или в начале 2022 нас ждёт появление линейки Zen 3+, но пока планы AMD на этот счёт туманны, поэтому никакой точной информации не будет как минимум до конца лета.
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