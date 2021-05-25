Энтузиаст создал самую маленькую версию Linux для старых компьютеров типа 486DX размером 1 Мб
Одним из преимуществ операционной системы Linux считается её гибкость. По сути, все мобильные ОС сегодня представляют собой сильно модифицированный Linux. Также именно на этой операционке работают многие программисты и энтузиасты, которые по разным причинам не желают вливаться в тесное сообщество Windows. На модифицированных версиях Linux работают различные устройства умного дома, не говоря уже о многочисленных системах на базе Raspberry Pi, который становится с каждым годом всё популярнее. На самом деле областей, где можно встретить Linux гораздо больше, но в данном случае нас интересует сам факт универсальности системы, поскольку, как оказалось, операционной системе есть ещё куда двигаться.
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Необычную версию ОС выпустил программист по имени Кшиштоф Кристиан Янковски. Он пояснил, что работает на различных модификациях Linux уже много лет, но в какой-то момент решил сам сделать для сообщества что-то новое. Что же, у него получилось, ведь Кшиштоф не только собрал абсолютно новый образ с нуля, но и сделал его уникальным на фоне тысяч других более или мене известных систем.
Floppinux получил своё название потому, что помещается на обычную дискету объёмом 1.5 Мб. Задача была следующая: выпустить ОС, которая будет поддерживать все самые современные функции, но при этом заработает на даже на самом древнем компьютере. Например, на 486DX. Неясно, кто будет использовать новый дистрибутив, ведь подобных компьютеров нет нигде, а те, что ещё работают, служат полигоном для испытаний, которые проводят на них отдельные энтузиасты. В любом случае система создана и занимает чуть больше 1 Мб, что делает её самой маленькой модификацией Linux на основе дистрибутивов 2021 года.
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Это полноценный Linux, с обновлениями безопасности от 16 мая 2021 года. Он содержит массу ключевых утилит, которые считаются основными для работы в ОС. А главное – внутри есть текстовый редактор, с возможностью сохранения файлов на эту же дискету. Время загрузки ОС составляет всего 1 минута, но если сделать загрузку с жёсткого диска, оно может сильно уменьшится. Размер ядра новой Floppinux составляет 632 Кб, утилиты занимают 522 Кб, а значит свободными для записи файлов остаются 272 Кб. Кшиштоф предлагает каждому энтузиасту выпустить нечто подобное. Для этого он сделал подробную инструкцию с примерами, а также несколько вариантов настройки и версий самой операционной системы.
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