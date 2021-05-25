SSD Aorus Gen4 7000s Prem получит скорость до 7000 Мб/с и размер в 10 раз больше обычных накопителей
Многие известные производители компьютерной техники часто выпускают более дорогую линейку продуктов под новым брендом. Подобные товары позиционируются в качестве геймерских и имеют не только более высокие цены, но и отличаются повышенными скоростными характеристиками. Именно таким путём пошла Gigabyte, наладив выпуск железа под брендом Aorus. В число приоритетных направлений компании входят игровые ноутбуки, видеокарты, мониторы, мыши и клавиатуры, материнские платы и многие другие комплектующие, которые ценят и любят геймеры по всему миру. Что любопытно, Aorus не афиширует своей принадлежности к Gigabyte, а многие покупатели даже не подозревают об этом.
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Поскольку Aorus выпускает прокачанные комплектующие, то нет ничего удивительного, что в число интересов компании входят твердотельные накопители. Как стало известно, вскоре в продажу поступит линейка SSD с поддержкой интерфейса PCI-Express 4.0. Это Aorus Gen4 7000s Prem, способный обеспечить ультравысокие скоростные показатели. Ожидается, что модель на 1 Тб способна выдать 7000 Мб/с на чтение и 5500 Мб/с на запись. Накопитель на 2 Тб имеет идентичные показатели чтения, но способен записывать данные со скоростью до 6850 Мб/с.
Столь высокие показатели являются чуть ли не самыми рекордными. По мнению Aorus, важно не только обеспечить максимальную скорость, но и добиться стабильной работы системы. С этой целью накопитель оснащён гигантским радиатором с двумя тепловыми трубками. Это так называемый M.2 Thermal Guard XTREME, способный не только снизить вероятность перегрева до минимума, но и добиться отличной производительности даже при максимальной нагрузке. Кстати о нагрузке, Aorus Gen4 7000s Prem обладает впечатляющими характеристиками TBW (сколько терабайт можно переписать на диск прежде чем он перестанет функционировать). Модель на 1 Тб – 700 Тб, а модель на 2 Тб – 1400 Тб. Это значит, что каждый из SSD можно полностью перезаписать 700 раз, что в разы больше обычных накопителей по рынку.
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К сожалению, не обошлось без минусов. Прежде всего – это размер самой системы охлаждения, которая не поместится в ноутбук, а также вызовет сложности у владельцев небольших системных блоков. Высота радиатора составляет немалых 44.7 мм, что увеличивает размер конструкции более чем в 10 раз. Также пока неизвестна цена, которую планирует установить Gigabyte на новую серию. Сообщается, что срок гарантии с 3 лет расширится до 5. Продажи на европейском рынке стартуют в июне 2021.
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