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В России могут увеличить срок жизни смартфонов и ноутбуков до 10 лет

Новые поправки уже обсуждаются на высшем политическом уровне
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Уже много лет по сети курсируют слухи о попытках производителей электроники ухудшить её качество с целью получения максимальной прибыли. Якобы, чуть ли не всё вокруг стало хуже: и пластик в игрушках тонкий, и аккумуляторы живут меньше, и микроволновки со стиралками с трудом дотягивают до гарантийного срока. Настоящая теория заговора, которая имеет множество последователей по всему миру, но пока не нашла реальных доказательств. Возможно, чиновники из Евросоюза что-то знают, поскольку ещё в 2019 году приняли новый закон, согласно которому многие электронные товары должны получить срок жизни до семи и даже десяти лет.

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Суть предложения в том, что производитель обязан не только класть в коробку с товаром очень подробную инструкцию со схемами и рекомендациями по настройке и ремонту, но и выпускать на протяжение десяти лет комплектующие. Пользователь получит полное право заказать необходимую деталь даже спустя много лет после прекращения выпуска конкретной линейки. Закон на территории ЕС вступил в силу в марте 2021 года и пока ограничивается телевизорами, посудомоечными машинами, стиральными машинами, холодильниками и фенами. Уже вскоре список будет расширен, ну а пока знамя борьбы с крупными производителями электроники могут подхватить чиновники РФ.

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Как стало известно, вице-премьер Виктория Абрамченко направила соответствующие рекомендации Минпромторгу и Минэкономразвития. Оба ведомства должны изучить европейский опыт и внедрить его в РФ как можно скорее. Что любопытно, на отечественном рынке всё может оказаться куда интереснее, ведь в список попадут не только указанные выше товары, но и смартфоны. Отметим, что даже европейские чиновники сталкиваются с ожесточённым сопротивлением производителей, поскольку те уверяют, что смартфоны, живущие 10 лет сделать крайне сложно. Но главное – это слишком дорого, а значит ударит в первую очередь по покупателям.

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Неясно, когда ждать появления европейских норм, но чиновники уверяют, что это позитивно скажется на электронном мусоре, который является большой проблемой для экологов по всему миру. Сообщается, что вместе со смартфонами первыми рассчитывать на 10-летний срок выпуска деталей могут и покупатели ноутбуков, а также другой мелкой электроники. Узнать наименования можно будет ближе ко времени, когда нормы станут доступны прессе.

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