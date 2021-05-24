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Известно, что уже в конце 2021 года Intel выпустит 12-е поколение настольных процессоров. Ожидается, что это будет самая большая революция за последнее десятилетие. Alder Lake не только первыми получат доступ к памяти следующего поколения DDR5, но и интерфейс PCIЕ 5.0, о технических характеристиках которого можно только догадываться. Особое внимание уделяется переходу на 10-нм техпроцесс, который закроет целую эпоху царствования 14-нм технологических норм. При этом многие забывают о том, что новая архитектура построена по принципу big.LITTLE, который уже много лет остаётся главенствующим на мобильном рынке.

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Как сообщается, это изменит абсолютно всё. В первую очередь нас ждёт новый сокет, что ожидаемо сделает старые материнские платы непригодными. Но куда хуже кардинальный пересмотр размера самого процессора. Известно, что вместо традиционного 37.5х37.5 мм нас ждёт 35,5х45,0 мм. Мало того, высота самого сокета LGA1700 станет на 1 мм меньше (вместо 7.5 мм будет 6.5 мм). По мнению экспертов, всё это обернётся головной болью для энтузиастов по всему миру.

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Обычно, покупая новый мощный процессор, оверклокеры устанавливают на него свой дорогой мощный кулер. Иногда это воздушное охлаждение, но бывает и более дорогие варианты на жидкостной основе. Что же, теперь ребятам придётся положить свой кулер на полку, ведь он с высокой долей вероятности окажется несовместим с новым сокетом. Возможно, некоторые смогут приспособить для своих нужд кустарные переходники, но эффект явно будет не такой, как требуется. Если вообще это удастся добиться хоть какой-то совместимости.

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Сообщается, что Intel продолжит класть базовый кулер вместе с процессорами без разблокированного множителя. А вот покупателям мощных дорогих камней придётся отказаться от своих амбиций. Варианта три: либо купить просто новую систему охлаждения (или её часть), либо использовать фирменные переходники (снижающие эффективность, ведь размер башмака явно изменится), либо остаться на текущем поколении флагманских камней. Последнее для массового пользователя кажется более вероятным, но это не значит, что будет именно так, ведь мы ещё не видели ни переходников, ни самих кулеров для сокета LGA1700. Также сообщается, что Intel может предложить покупателям новых процессоров кулер на основе элемента Пельтье, пример которого можно изучить здесь, но это также неподтверждённая информация.