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В последнее время информационный поток стал ужасно однообразным. Проблем здесь несколько. Во-первых: дефицит полупроводников, который привёл к проблемам с поставками ключевых деталей для видеокарт, и как следствие – слишком высокие цены на продукцию. Кому в таком случае интересно читать о видеокартах, если их либо нет, либо они стоят сотни тысяч рублей? Кроме того, дефицит привёл к сокращению количества выпущенной продукции и анонсов, ведь многие производители пытаются выжить. Выпуск проверенных временем комплектующих позволяет снизить общие затраты за счёт уже отлаженных схем поставок. Следующая причина – это майнинг, но об этом мы говорили так много, что добавить практически нечего.

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И вот из-за всех этих проблем мы стали забывать о процессорах, которые служат обычному пользователю гораздо дольше видеокарт. Что же, сегодня самое время напомнить вам о том, что Intel неожиданно снизила цены на свою продукцию в РФ. Давайте перейдём к списку подешевевших камней.

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Core i9-11900K. 60 590 до 50 990. Здесь мы имеем скидку в районе 10 000 рублей на самый быстрый игровой процессор Intel. Здесь вам и 5.3 ГГц в режиме буста, и 8 ядер, и 16 потоков, и даже поддержка PCIЕ 4.0.

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Core i9-11900KF не может похвастать скидкой в 10 000 рублей, ведь здесь у нас всего 5 тысяч. Нужно понимать, что в данном случае это полная копия более дорогого флагмана с отключённой графикой, а значит дополнительная экономия окажется нелишней.

Со скидкой в 3 000 рублей продаётся Core i9-10900KF. Здесь у нас не только полноценный 10-яденик, но и возможность разгона. Поскольку почти никто не использует подобные камни вкупе с интегрированной графикой, можно не волноваться за отсутствие встроенного графического чипа.

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8-ядерный Core i7-10700KF не так выгоден, как старшие модели, но даже экономия в 2000 рублей позволяет направить их на более мощную материнскую плату, что усилит потенциал данного камня.

На странице в Ситилинк есть и другие модели. Не все они предлагаются со скидкой, но даже указанных выше вариантов достаточно для сборки высокопроизводительной системы. Ну а покупателям бюджетных камней и так не на что жаловаться, ведь из-за дефицита видеокарт процессоры неплохо упали в цене. К сожалению, это не касается процессоров Ryzen. Возможно, дело в том, что в РФ красные камушки пользуются и без того высоким спросом.