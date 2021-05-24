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Похоже, HUAWEI окончательно потеряла интерес к прошивке EMUI 11, которая основана на операционной системе Android 10, а Google под давлением правительства США выпустила из рук курицу, несущую золотые яйца. Весьма успешные попытки занять место HUAWEI на мировом рынке предпринимает Xiaomi, но технический уровень и интеллектуальная база здесь абсолютно иная. Это значит, что HUAWEI может с лёгкостью вернуть утраченные позиции. Пока же все усилия китайской компании сосредоточены на направлении HarmonyOS, мы можем констатировать, что рассылка EMUI 11 во всех регионах завершена.

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Ниже мы предлагаем полный список аппаратов, которые получили прошивку во всех регионах. Таковых всего 25, хотя на начальных этапах озвучивалась цифра как минимум в два раза больше. Под нож попали не только отдельные телефоны, но и серии. Так, HUAWEI решила прекратить разработку EMUI 11 для нескольких смартфонов серии Nova, а также абсолютно для всей серии Enjoy. Возможно, наших читателей порадует тот факт, что многих из них получат HarmonyOS. Пока неясно, когда это случится и случится ли вообще. Дело в том, что в ходе мартовской презентации HUAWEI обещала начать рассылку новой ОС в апреле, расширив её до десятков миллионов телефонов к концу мая. Пока ничего подобного не случилось, а представителя китайской компании предпочитают замалчивать реальные сроки выпуска HarmonyOS.

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Поскольку наших читателей интересует исключительно список смартфонов, которые вышли в РФ, то ниже мы предлагаем список из 11 аппаратов HUAWEI, официально получивших российскую финальную версию EMUI 11 на отечественном рынке. Скорее всего, на этом всё, ведь дальше только HarmonyOS.

Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 30 Pro Huawei P40 Pro+ Huawei P30 Huawei P30 Pro Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 RS Porsche Design Huawei Nova 5T Huawei P40 Pro Huawei Mate Xs Huawei P40

Кстати, если вы хотите оценить реальную производительность новой ОС, то ниже есть видео, демонстрирующее скорость загрузки одного и того же смартфона на EMUI 11 и HarmonyOS. Ожидаемо, последняя побеждает с небольшим отрывом. Судя по всему, это предмет особой гордости HUAWEI, ведь программистам удалось ускорить один из ключевых параметров, который напрямую зависит не от прошивки, а от Android.

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