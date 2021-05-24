Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

HUAWEI завершила рассылку EMUI 11 на 25 смартфонов в РФ и приступает к тестированию HarmonyOS

Изучаем список смартфонов, которые удостоились чести получить EMUI 11
[ ] для раздела Блоги
+
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-12 000р на 6Tb Seagate - цены РУХНУЛИ
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Похоже, HUAWEI окончательно потеряла интерес к прошивке EMUI 11, которая основана на операционной системе Android 10, а Google под давлением правительства США выпустила из рук курицу, несущую золотые яйца. Весьма успешные попытки занять место HUAWEI на мировом рынке предпринимает Xiaomi, но технический уровень и интеллектуальная база здесь абсолютно иная. Это значит, что HUAWEI может с лёгкостью вернуть утраченные позиции. Пока же все усилия китайской компании сосредоточены на направлении HarmonyOS, мы можем констатировать, что рассылка EMUI 11 во всех регионах завершена.

реклама

Ниже мы предлагаем полный список аппаратов, которые получили прошивку во всех регионах. Таковых всего 25, хотя на начальных этапах озвучивалась цифра как минимум в два раза больше. Под нож попали не только отдельные телефоны, но и серии. Так, HUAWEI решила прекратить разработку EMUI 11 для нескольких смартфонов серии Nova, а также абсолютно для всей серии Enjoy. Возможно, наших читателей порадует тот факт, что многих из них получат HarmonyOS. Пока неясно, когда это случится и случится ли вообще. Дело в том, что в ходе мартовской презентации HUAWEI обещала начать рассылку новой ОС в апреле, расширив её до десятков миллионов телефонов к концу мая. Пока ничего подобного не случилось, а представителя китайской компании предпочитают замалчивать реальные сроки выпуска HarmonyOS.

  1. Huawei P40 Pro+
  2. Huawei Mate 20
  3. Huawei Mate Xs
  4. Huawei P40
  5. Huawei P30 Pro New Edition
  6. Huawei Mate 20 X (5G)
  7. Huawei Mate 20 X (4G)
  8. Huawei P30
  9. Huawei Mate 30 Pro
  10. Huawei Mate 20 Porsche RS
  11. Huawei Nova 6 5G
  12. Huawei Nova 7 Pro
  13. Huawei Mate 30 5G
  14. Huawei Nova 7 SE
  15. Huawei Nova 5T
  16. Huawei Nova 7
  17. Huawei Mate 20 Pro
  18. Huawei P40 Pro
  19. Huawei Nova 6
  20. Huawei P30 Pro
  21. Huawei Mate X
  22. Huawei Mate 30 RS Porsche design
  23. Huawei Mate 30
  24. Huawei Nova 5 Pro
  25. Huawei Mate 30 Pro 5G
анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
<b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Поскольку наших читателей интересует исключительно список смартфонов, которые вышли в РФ, то ниже мы предлагаем список из 11 аппаратов HUAWEI, официально получивших российскую финальную версию EMUI 11 на отечественном рынке. Скорее всего, на этом всё, ведь дальше только HarmonyOS.

  1. Huawei Mate 20 Pro
  2. Huawei Mate 30 Pro
  3. Huawei P40 Pro+
  4. Huawei P30
  5. Huawei P30 Pro
  6. Huawei Mate 20
  7. Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  8. Huawei Nova 5T
  9. Huawei P40 Pro
  10. Huawei Mate Xs
  11. Huawei P40

Кстати, если вы хотите оценить реальную производительность новой ОС, то ниже есть видео, демонстрирующее скорость загрузки одного и того же смартфона на EMUI 11 и HarmonyOS. Ожидаемо, последняя побеждает с небольшим отрывом. Судя по всему, это предмет особой гордости HUAWEI, ведь программистам удалось ускорить один из ключевых параметров, который напрямую зависит не от прошивки, а от Android.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
36
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
30
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 26
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 36
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Анонсирован российский постапокалиптический шутер в духе S.T.A.L.K.E.R. 2
53
Виталик Бутерин назвал Биткоин пузырём и рассказал о влиянии Илона Маска на криптовалюту
54
20 смартфонов Xiaomi получили свежую стабильную прошивку MIUI 12
5
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi 9 и другие телефоны Xiaomi содержат десятки критических ошибок в MIUI 12
8
Рекордное падение Эфириума обрушило доходы майнеров в 3 раза за несколько дней
111
Виктор из Cyberpunk 2077 неожиданно стал богаче Билла Гейтса и может сместить Илона Маска с 2 места
11
Видеокарта GeForce RTX 3080 в РФ стоит на $500 дороже компьютера Razer на базе GeForce RTX 3080 Ti
30
Первые цены на GeForce RTX 3080 Ti оказались в 3 раза выше рекомендованных и стартуют с $3000
50
Геймеры из России и СНГ обрушили рейтинг Mass Effect Legendary Edition на Metacritic из-за локализации
53
Видеокарты Radeon RX 7000 обгонят GeForce RTX 4000, а RTX 5000 будут революционными — инсайд
77
Xiaomi показала дизайн обновлённого Redmi Note 8 2021
7
Первые данные о платформе AMD AM5 — новый тип сокета, поддержка DDR5 и отсутствие PCIe 5.0 для Ryzen
50
Российских блогеров с 1 июня обяжут платить налоги в YouTube, а ставка составит от 20% до 40% и выше
45
Участница TikTok утверждает, что IPhone фотографирует вас каждые 5 секунд
11
NVIDIA прекращает поддержку видеокарт GeForce 600 и 700 серий на базе архитектуры Kepler
42
Microsoft готовит большой патч, устраняющий более 40 ошибок новой версии Windows 10 21H1
28
Эксперты РБК назвали лучшие стратегии покупки криптовалюты, а также сроки восстановления рынка
17
Первые сведения о CPU AMD Ryzen 7000 – ОЗУ DDR5 до 10 000 МГц, частота выше 5 ГГц и 5-нм техпроцесс
18
Бесплатные облачные сервисы массово отказываются обслуживать майнеров
19
Геймер показал реалистичную графику в MineCraft
3

Популярные статьи

Manjaro - альтернатива Windows 10
124
Устраняю типовой производственный дефект охлаждения зоны VRM материнской платы HUANAHZHI X79
53
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
36
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Thief - вор, просто вор
24
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
2

Сейчас обсуждают

Алексей Улитин
00:57
Глаз видит несколько сотен. Мозг успевает воспринять до, примерно, 150. Всё что выше 150 - будет зазря нагружать глаз. Всё что ниже - не полностью использует возможности мозга. Оптимально, т.о., монит...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Ппппаре Светлана
00:52
Не янукович ли ето
Виктор из Cyberpunk 2077 неожиданно стал богаче Билла Гейтса и может сместить Илона Маска с 2 места
Даниил Лавкрафт
00:44
Фреймрейт? Не знаю как кому, но мне без плавных и комфортных 120-144х кадров никакое разрешение не нужно.
The Witcher 3 запустили в разрешении 8К – когда ждать прихода 4К и 8К на ПК обычного геймера
Зеновий Радеонович
00:42
Майнеры пусть не спешат. Хорошая карточка должна настояться, а майнер созреть ))) Тем более, впереди лето - сезон отпусков и пониженной комп. активности. А вот на осень уже надо потихонечку искать хо...
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Bone Blass
00:40
5 лирдов на чатботы
Правительство РФ выделит бизнесу более 5,26 млрд рублей на внедрение ИИ до 2024 года
Вадим Негру
00:40
Ради интереса попробуйте тот же тест реакции на разных герцовках, у меня расброс 120-150 вопреки разнице в 8мс. Не упомянули очень важную деталь, если кадр сменится во время смены кадра то либо разрыв...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Вадим Негру
00:35
1мс получен "честно" при максимальном овердрайве. На большинстве мониторов картинка обрастает артефактами в таком режиме, зато действительно меняется быстро. С использованием freesync на моём мониторе...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
REY_B_
00:33
Логика железная! Это Вы не хотите признать что это чисто спекуляционный актив. Со всеми его закидонами.
Рекордное падение Эфириума обрушило доходы майнеров в 3 раза за несколько дней
REY_B_
00:32
Вместе с ценами, падает и ликвидность.... Т.е. количество переводов. Валидаторам тоже достанется.
Рекордное падение Эфириума обрушило доходы майнеров в 3 раза за несколько дней
FillWillson
00:31
"...решения простимулируют цифровую трансформацию экономики Российской Федерации и послужат толчком для социально-экономического развития страны." ----------------------------------------- Я так поним...
Правительство РФ выделит бизнесу более 5,26 млрд рублей на внедрение ИИ до 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем