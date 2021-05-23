The Witcher 3 запустили в разрешении 8К – когда ждать прихода 4К и 8К на ПК обычного геймера
На дворе середина 2021 года. Сейчас сложно вспомнить, сколько раз нам обещали переход на мониторы сверхвысокого разрешения. Теоретически, это должно было случиться ещё вместе с выходом видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2000-й серии, но было решено убить сразу двух зайцев, одним из которых оказалась технология трассировки лучей. Возможно, на бумаге всё выглядело просто отлично, но в реальности даже самая скоростная GeForce RTX 2080 Ti не вытягивала многие новые игры в 4К на самых высоких настройках графики.
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Массовое пришествие 4К на компьютеры геймеров обещали и представители AMD. Тогда ещё никто не знал о надвигающемся кризисе полупроводников и буме майнинга. Сегодня можно констатировать, что 70% всех геймеров продолжают сидеть за мониторами с разрешением 1080р, а если сложить всех тех, кто используют ещё более старые мониторы, то получится цифра в 15%, а вместе с уже указанными 70% выходит действительно удручающая картина. 85% геймеров не имеют доступа к высокопроизводительному контенту, а ведь все современные игры заточены под этот самый контент.
В итоге сегодня никто не решается назвать сроки превращения 4К в народное разрешение, ну а сейчас в продаже есть всего несколько видеокарт, способных раскрыть его в полной мере. А что насчёт 8К? Удивлены? А ведь есть и такое разрешение. Сегодня команда из Testing Games решила протестировать The Witcher 3 в разрешении 7680х4320, выяснив, на что способна GeForce RTX 3090. Мы предлагаем вам посмотреть видео. Если у вас есть монитор с разрешением хотя бы 2К, то переключитесь в настройках. Лучше всего смотреть ролик на 4К, но, как мы уже писали выше, далеко не у всех есть такой монитор.
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Нужно констатировать, что мониторы с разрешением 8К пока остаются диковинкой. Мало того, даже если у пользователя есть средства на его покупку, играть на нём нереально. Как видите, даже игра, выпущенная 6 лет назад, откровенно буксует, не выходя за 40 кадров в секунду. Очевидно, что Cyberpunk 2077 или нечто подобное вяло ползало бы на 15 fps. Недавно в прессе появились слухи, согласно которым следующее поколение видеокарт NVIDIA будет выпущено на 5-нм техпроцессе, что позволит удвоить производительность по сравнению с текущими графическими чипами. Мечтать о 8К пока не приходится. Возможно, следующее поколение сделает доступным хотя бы 4К для массового пользователя.
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