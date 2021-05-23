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Виктор из Cyberpunk 2077 неожиданно стал богаче Билла Гейтса и может сместить Илона Маска с 2 места

Щедрость геймеров не знает границ
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Во время прохождения основной миссии Cyberpunk 2077, вам обязательно встретится персонаж по имени Виктор. Как выяснится, Ви должен ему кругленькую сумму, которую вам предложат вернуть. На самом деле перед вами есть выбор: можно проигнорировать требования Виктора, а можно вернуть должок. В первом случае никаких негативных последствий не будет. В Найт-Сити достаточно риппердоков, а значит можно просто уйти. Во втором случае – сам Виктор поинтересуется, всё ли хорошо с вашей головой, ведь кто в здравом уме пойдёт на такую глупость. Выплата долга откроет доступ к услугам Виктора, а также к некоторым модификациям.

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Вчера в официальном аккаунте Cyberpunk 2077 появилась любопытная информация. Как оказалось, немалое количество геймеров предпочли вернуть долг в 21 000 долларов. Говоря предметнее: 7 миллионов выплатили долг. Неясно, каковы продажи Cyberpunk 2077 на данный момент, но на начало 2021 года таковых было 14 миллионов. Умножив 21 тысячу на такую цифру, мы получаем 147 миллиардов долларов. Немного пофантазировав, журналисты британского издания PCGamesN заявили, что Виктор не только стал чертовски богат, но и сместил с позиции Билла Гейтса.

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Следующий на очереди Бернар Арно, на счету которого 163 миллиарда вечнозелёных. Некоторые читатели твита заявляют, что они принимают вызов. Это значит, что в ближайшее время ребята намерены пройти игру заново, отдав Виктору долг. Если подобная акция станет массовой, то уже скоро дрогнет позиции Илона Маска. Основатель Tesla удерживает второе место с состоянием 170 миллиардов долларов. До первого места Джеффа Безоса далековато. Заработать 190 миллиардов Виктору будет сложно, но объединённые усилия геймеров способны и не на такое.

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Из любопытного: разработчики тут же перевели состояние Виктора в буррито размера XXL (мексиканское блюдо, представляющее собой лепёшку с мясом и другой начинкой). Как оказалось, Виктор может себе позволить купить 12 250 000 000 буррито. Очевидно, что в Найт-Сити нет столько продуктов, чтобы всё это приготовить, не говоря уже о том, как всё это съесть. Если предположить, что в Найт-Сити проживает 10 миллионов людей, то каждому из них полагается по 1200 буррито, что хватит на целый год, если съедать по 3 штучки в сутки.

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