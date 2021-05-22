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Microsoft готовит большой патч, устраняющий более 40 ошибок новой версии Windows 10 21H1

Спустя неделю после выхода новой версии Windows 10 21H1, в системе найдено более 40 ошибок
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Не так давно в свободный доступ вышло большое обновление для настольной операционной системы Windows 10 за номером May 2021 Update или 21H1. Оно не принесло больших изменений, ограничившись тем, что создало почву для прихода нового интерфейса Sun Valley, которое должно изменить наше представление об удобстве, значительно улучшить пользовательский опыт и пересмотреть устаревший подход к различным элементам интерфейса. Поскольку до этого момента ещё далеко, некоторые уже начали устанавливать последнее из доступных обновлений. Как оказалось, очень зря.

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Дело в том, что 21H1 принесло множество новых ошибок. Традиционно, мы ничему не удивляемся, ведь в последнее время даже обновления безопасности, выходящие по вторникам, умудряются ломать ключевые настройки, в том числе замедлять игры, сбрасывая количество fps до несовместимых с комфортным геймингом значений. Полный список ошибок пока недоступен, а официальные форумы Microsoft стали пестрить заголовками о проблемах с различными компонентами операционной системы.

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Ожидая волны недовольства, софтверный гигант уже приступил к тестированию большого пакета, в рамках которого будут решены более сорока наиболее сложных и актуальных проблем 21H1. Пакет идёт за номером KB5003214 и пока предназначается для инсайдеров. Они должны в кратчайшие сроки изучить его функционал, описав последствия для системы. После этого, в один из вторников в июне всё это попадёт на компьютеры обычных пользователей.

Почитать полный список можно в источнике. Отметим, что там множество старых проблем, которые возникают во время каждого большого релиза. К примеру, неудаляемые ярлыки и файлы на рабочем столе. Это неприятный визуальный баг, который не мешает нормальной работе, но очень раздражает и часто решается перезагрузкой ОС. Также появились многочисленные ошибки с сенсорными экранами, которые также начинают выдавать сюрпризы своим владельцам. На своём месте постоянно отваливающаяся геолокация, отказывающаяся определять местоположение, даже когда есть все возможности для этого. Как правило, последняя проблема требует переустановки драйвера, но может появляться снова и снова. Может быть на этот раз Microsoft удастся решить её окончательно.

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