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Уже больше десяти лет YouTube представляет собой источник доходов для миллионов людей по всему миру. Всего-то и нужно, что загрузить несколько роликов, ожидая пока слава и популярность свалится на вас вместе с целой кучей денег. Будет неверным не упомянуть, что подобный ход событий очень сильно повлиял на несколько поколений подростков, уверенных в том, что именно им суждено стать молодыми миллионерами. Как бы там ни было, но даже сегодня, спустя целый ряд ограничений YouTube позволяет зарабатывать. Большие суммы доступны ограниченному количеству блогеров, но постоянно загораются всё новые звёзды, а богатство действительно падает на головы отдельным товарищам.

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Сказать, что лавочка вскоре прикроется, будет неверным, но грядут значительные ухудшения условий работы. Итак, уже 1 июня произойдёт одностороннее изменение пользовательского соглашения. Согласно новым правилам, даже если вы раньше не давали согласия на размещение рекламы в своих блогах, она теперь там появится. К примеру, многие использовали YouTube для хранения своих личных видео, которые не претендовали на популярность. Теперь, просматривая свой видеоархив, вам придётся терпеть рекламу.

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Но куда хуже новая система налогообложения. Ясно, что блогеры-миллионники платили налоги. Они регистрировали предпринимательскую деятельность, а после озвучивали государству тут или иную сумму. Вполне возможно, что кто-то скрывал реальные доходы, но в данном случае даже это неважно, ведь теперь всё станет куда веселее. Итак, все блогеры, которые подключены к партнёрской программе, обязаны до конца мая предоставить в Google свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). После этого система самостоятельно будет удерживать у вас до 24% налогов.

В данном случае жителям РФ сильно волноваться не стоит, так как по договору между Россией и США налоги могут удерживаться только единожды, а значит сам YouTube с вас ничего не возьмёт, но ваши доходы точно перестанут быть тайными для государства. Всем российским блогерам, которые подключены к монетизации, советуют принять эту информацию во внимание. Возможно, мелкие рыбёшки, получающие десять тысяч в месяц, смогут продолжать вести дела в тени, но более высокие переводы точно привлекут к вам внимание налоговой. В этом случае придётся заплатить только по месту.

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Но всё это может стать для вас настоящим кошмаром, если вы до конца мая не предоставите свой идентификационный номер. Так, тем, кто продолжит шифроваться, придётся заплатить два раза: 24% в США и 20% в РФ. Очевидно, что вторую часть можно попытаться скрыть, но Google не обмануть, а значит выбор стоит только между тем, чтобы легально продолжать свои дела, выплачивая налоги в РФ. Либо платить 24% в США, нарушая российское законодательство, поскольку налоги от вас по месту всё равно ждут.