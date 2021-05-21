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Когда мы говорим о самых быстрых автомобилях на планете, то имеем в виду что угодно, но только не Tesla. Взять хотя бы Lamborghini Aventador, способную разгоняться до 100 км/ч всего за 2.9 секунд. Ну или Bugatti Chiron, делающую точно то же, но уже за 2.5 секунд. Кстати, у последней есть ещё и двигатель на 1500 л.с. Как оказалось, скоростные пределы не ограничиваются двумя секундами, ведь Tesla Roadster способна преодолевать сотню всего за 1.9 секунды. В данном случае стоит учитывать, что речь идёт исключительно о серийных автомобилях, а значит сравнение с кустарными машинами, созданными на коленке, неуместно. Тем более, что последние никто и никогда не будет использовать для обычных поездок, а каждая из указанных выше годиться как для доставки детей в школу, так и для гоночного трека.

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Ещё в 2018 году Илон Маск заявил, что его не устраивают текущие скоростные показатели Tesla Roadster. Якобы, машина может больше. Он пообещал всё исправить, рассказав о планах скрестить технологии, используемые в ракетостроении компанией SpaceX, с неудержимой мощью Tesla Roadster. Что же, судя по всему, на этот раз Илон не шутил, ведь недавно появились подтверждения тому, что обновлённая модель готовится к первым испытаниям. Сообщается, что новинка включает ракетный двигатель холодного воздуха. Его планируют разместить в задней части автомобиля, что позволит достичь скорости 100 км/ч всего за 1.1 секунды.

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Стоит понимать, что на данный момент нет никакой информации о том, когда же пройдут испытания. Кроме того, нет никаких гарантий, что Tesla Roadster с ракетным двигателем вообще пойдёт в серию. Вполне возможно, что она потешит амбиции инженеров и разросшегося эго Илона Маска. Также миллиардер сделал несколько комментариев, подтвердив, что ожидается обновление дизайна, но предпочёл игнорировать вопросы о ракетном двигателе.

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Возвращаясь к Tesla Roadster, который сегодня доступен на рынке за каких-то $100 000, отметим, что он достигает 96.5 км/ч (ровно 60 миль в час) за 1.9 секунды. Далее авто разгоняется до 160 км/ч за 4.2 секунды, ну а 400 метров проезжает за 8.9 секунды. Сегодня сложно гадать, за сколько новое детище Илона Маска способно преодолеть четверть мили. Очевидно, что нас ждёт рекорд, побить который окажется непросто.