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Годы идут, а GeForce GTX 1060 продолжает оставаться самой популярной геймерской видеокартой. Если заглянуть в Steam, то можно увидеть, что она до сих пор занимает больше 9% от всех игровых моделей. Что любопытно, показатели её даже выше, чем у менее дорогой GeForce GTX 1050 Ti, а ещё в декабре GTX 1060 занимала больше 11%. Какое-то время аналитики полагали, что перехватить майку лидера удастся GeForce RTX 2060, но в конце 2020 года NVIDIA неожиданно прекратила производство востребованной модели, поставив крест на её будущем. Ситуацию должен был исправить выход GeForce RTX 3060, но последняя попала в руки майнерам, а блокировка против добычи криптовалют оказалась бесполезна.

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Стоит понимать, что сегодня перед многими геймерами дилемма, взять GeForce RTX 3060, или оставаться на GeForce GTX 1060, не стоит. Дело в том, что первая стоит 80 000 и дороже, а значит просто не доступна, поскольку верхним пределом для многих остаются 250-300 долларов. Сегодня мы попытаемся понять, а нужно ли вообще владельцам GeForce GTX 1060 переживать относительно того, что они не могут обновить свою старую видеокарту. Может быть, всё в полном порядке и на ней можно пересидеть до завершения майнингового бума? Ответить на этот вопрос взялись ребята с канала Benchmark. Ниже представлена таблица с результатами по наиболее актуальным играм, а в конце материала есть видео для тех, кто любит ставить под сомнение всё и вся.

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Если вы хотите сравнить каждую видеокарту в отдельных играх, то милости просим в таблицу. Мы же пройдёмся по среднему показателю. Как видите, новинка ровно в 2 раза превосходит старушку GeForce GTX 1060. Да, последняя позволяет получать стабильные 30 кадров в секунду почти везде, а во многих проектах достигает и 60 fps, но запас сил у неё явно на исходе. Сейчас бы советовать бежать в магазин, но, как вы сами понимаете, 80 тысяч рублей – это явно не та сумма, которую может заплатить обычный геймер.

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Если вы только подумываете купить GeForce GTX 1060 на вторичном рынке, то взвесьте все за и против. Дело в том, что данная модель откровенно устарела и будет становиться всё печальнее. Важно учитывать, что вам может попасть в руки видеокарта после нескольких лет майнинга, резерв которой явно не соответствует цене.



