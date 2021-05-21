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Криптовалютные биржи обяжут сообщать налоговой США о транзакциях на сумму свыше $10 000

Держателям криптовалют становится всё сложнее скрывать свои доходы
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Рынок криптовалют до сих пор остаётся диким полем, на котором цветут и пахнут наркодилеры и тому подобные граждане, использующие цифровые активы для отмывания денег. Только подумайте, ещё десять лет назад существовали целые сети сбыта налички. Преступники теряли чуть ли не половину, получая чистые доллары в чёрном чемоданчике или на офшорном счету неподконтрольного большинству стран банка. Сегодня всё стало куда проще, ведь достаточно закинуть деньги в криптовалюту, а уже через час их можно вывести куда угодно, в любой валюте и количестве. Настоящий рай. Стоит понимать, что правоохранительные органы ведут давнюю борьбу с подобными транзакциями, но пока не очень успешно, ведь биржи не спешат раскрывать чиновникам тайну вкладов.

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Что же, судя по всему, в ближайшие годы всё круто изменится, а криптовалютный рынок перестанет быть тихой гаванью для преступных синдикатов. Как стало известно, правительство США готовит пакет законов, которые не только усилят контроль за цифровыми деньгами, но и обяжут биржи раскрывать дополнительную информацию о вкладчиках. Если наши читатели никогда не регистрировались на бирже, то давайте краткий ликбез: вначале вы указываете свои точные инициалы (ФИО), после этого предоставляете информацию об адресе проживания, мобильном телефоне и электронной почте. Когда регистрация завершается, от вас требуют всё это подтвердить. Для этого необходимо предоставить фотографию паспорта или водительских прав установленного образца (лучше загранпаспорт, поскольку бумажные документы могут не подойти). Таким образом биржа знает о вас абсолютно всё, а при любых сомнениях вас заставляют сфотографироваться здесь и сейчас на фоне документа, который проходил аутентификацию. Не хотите? Тогда ваши активы заблокируют.

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И вот теперь налоговая США планирует обязать биржи сообщать о каждой транзакции на сумму свыше 10 000 долларов. Очевидно, что такая мера в первую очередь направлена на обычных граждан, ведь злоумышленники обитают в ДаркНете (DarkNet), а существующие там биржи подконтрольны своду весьма сомнительных законов. В Министерстве финансов не гнушаются заявлять, что хотят взять под контроль доходы граждан. Из приятных новостей, пока это грозит только американцам. Мало того, даже там закон вступит в силу не в 2021 году, а значит во многих других странах ждать его появления можно на полгода позднее.

Из приятного: тем, кто придерживается стратегии Buy&Hold (покупать, но не выводить криптовалюту), не придётся даже указывать её в декларации о доходах, ведь никаких доходов просто нет.

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