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Известный фотограф сжёг Core i5-11400 во время тестирования без кулера

На что только не идут энтузиасты ради науки
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Уже много лет процессоры серии Core i5 считаются золотой серединой, способной обеспечить отличную производительность без необходимости больших вложений. Особым спросом пользуются чипы без разблокированного множителя. В 2020 году это был Core i5-10400 (и его версия без интегрированной видеокарты), ну а в 2021 – Core i5-11400. Оба представляют собой 6-ядерники с неплохими тактовыми частотами и низким (по меркам флагманов) энергопотреблением. Купив такой процессор, у пользователя нет возможности его разгонять и ускорить память, но обычно об этом никто и не задумывается.

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Итак, некоторое время назад такой камушек попал в руки к известному фотографу, который специализируется на работе с компьютерной техникой и чипами. Фрицченс Фриц решил узнать, как быстро сгорит новенький Core i5-11400, а также – что происходит в момент его безвременной кончины. Одним словом – смерть ради науки, как заявил сам Фрицченс. Главная проблема, с которой столкнулся наш энтузиаст, оказалась в срабатывании системы отключения чипа, которая активируется при перегреве. Именно поэтому пришлось внести в BIOS ряд изменений.

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Так, тактовая частота была принудительно установлена на 800 МГц, отключены многие функции, включая AVX, iGPU (графический чип) и Hyper-Threading (многопоточность). Оперативную память пришлось опустить до DDR4-1333, а после этого направить камеру с тепловизором на сам чип. Для понимания того, что происходит с ядрами, Фрицченс Фриц тщательно изучил, как на нагрузки реагирует каждое ядро. Описывать всё это бесполезно. Как говорится, лучше один раз увидеть. Указывать, как мало набрал процессор баллов в Cinebench, мы не будем, поскольку в данном случае задумка эксперимента состояла не в этом. Мы советуем вам посмотреть на некоторые моменты с замедлением, поскольку в обычном режиме всё слишком быстро.

Как вы догадались из названия материала, процессор погиб. Core i5-11400 прогрелся до несовместимого с жизнью состояния и на мажорной ноте погас. Вернуть его в строй невозможно, да и не стоит. Фрицченс Фриц ожидал такого развития событий, а мёртвый камень он планирует использовать после разборки для дальнейших экспериментов и изучения внутреннего строения кристалла.

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