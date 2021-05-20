Известный фотограф сжёг Core i5-11400 во время тестирования без кулера
Уже много лет процессоры серии Core i5 считаются золотой серединой, способной обеспечить отличную производительность без необходимости больших вложений. Особым спросом пользуются чипы без разблокированного множителя. В 2020 году это был Core i5-10400 (и его версия без интегрированной видеокарты), ну а в 2021 – Core i5-11400. Оба представляют собой 6-ядерники с неплохими тактовыми частотами и низким (по меркам флагманов) энергопотреблением. Купив такой процессор, у пользователя нет возможности его разгонять и ускорить память, но обычно об этом никто и не задумывается.
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Итак, некоторое время назад такой камушек попал в руки к известному фотографу, который специализируется на работе с компьютерной техникой и чипами. Фрицченс Фриц решил узнать, как быстро сгорит новенький Core i5-11400, а также – что происходит в момент его безвременной кончины. Одним словом – смерть ради науки, как заявил сам Фрицченс. Главная проблема, с которой столкнулся наш энтузиаст, оказалась в срабатывании системы отключения чипа, которая активируется при перегреве. Именно поэтому пришлось внести в BIOS ряд изменений.
Так, тактовая частота была принудительно установлена на 800 МГц, отключены многие функции, включая AVX, iGPU (графический чип) и Hyper-Threading (многопоточность). Оперативную память пришлось опустить до DDR4-1333, а после этого направить камеру с тепловизором на сам чип. Для понимания того, что происходит с ядрами, Фрицченс Фриц тщательно изучил, как на нагрузки реагирует каждое ядро. Описывать всё это бесполезно. Как говорится, лучше один раз увидеть. Указывать, как мало набрал процессор баллов в Cinebench, мы не будем, поскольку в данном случае задумка эксперимента состояла не в этом. Мы советуем вам посмотреть на некоторые моменты с замедлением, поскольку в обычном режиме всё слишком быстро.
Как вы догадались из названия материала, процессор погиб. Core i5-11400 прогрелся до несовместимого с жизнью состояния и на мажорной ноте погас. Вернуть его в строй невозможно, да и не стоит. Фрицченс Фриц ожидал такого развития событий, а мёртвый камень он планирует использовать после разборки для дальнейших экспериментов и изучения внутреннего строения кристалла.
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