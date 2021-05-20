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Судебный процесс против CD Projekt Red набирает ход, а инвесторы требуют миллионных компенсаций

Инвесторы недовольны, ведь они потеряли миллионы долларов
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Сегодня большинство геймеров даже не вспоминает о выходе в конце 2020 года самой ожидаемой игры десятилетия. Cyberpunk 2077 стал жертвой завышенных ожиданий и производственного ада. Руководство польской студии CD Projekt Red взяло на себя непомерно высокие обязательства, выполнить которые оказалось невозможно. Сотрудники работали неделями без выходных, просиживая в офисе по 12 часов, а релиз несколько раз переносился. Стоит отметить, что игра действительно была самой ожидаемой, а дополнительный вес в глазах геймеров удалось получить за счёт Киану Ривза, который сыграл одного из ключевых персонажей.

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Возможно, Cyberpunk 2077 простили бы примитивный сюжет, либо только слишком уж простые второстепенные квесты. Мы могли бы закрыть глаза на многочисленные баги, в конце концов даже ужасную оптимизацию можно простить, но не всё это вместе взятое. По факту перед нами проходная РПГ в стиле киберпанк, на которую вообще никто не обратил бы внимания, если бы не прежние заслуги разработчиков и не фигура Киану Ривза. Уже через несколько дней после начала продаж выяснилось, что игра сочетает в себе все возможные минусы, а для комфортного прохождения нужна флагманская видеокарта.

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Всё это привело к падению акций, которое продолжается до сих пор. Если взглянуть на график ниже, то можно убедиться, что стоимость польской студии за последние месяцы просела в 2.5 раза. Нас с вами такие проблемы не волнуют, но дело в том, что в момент выхода Cyberpunk 2077 многие крупные инвесторы захотели вложиться в польскую студию, ожидая немалых доходов, ведь ребята обещали лучшую игру десятилетия. Как вы понимаете, ничего хорошего из этого не вышло, потери исчислялись десятками миллионов долларов, а разгневанные инвесторы подали на CD Projekt Red в суд.

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Сегодня стало известно, что дело не только не закрыто, но и стало гораздо серьёзнее, ведь все четыре судебных процесса объединили в один, результаты которого и решат судьбу CD Projekt Red. Поскольку такие дела тянутся годами, то ожидать результатов пока не стоит, а полякам можно сильно не переживать. Теоретически, если студия выпустит нормальные заплатки, а акции пойдут вверх, то платить вообще ничего не придётся, но пока у руководства CD Projekt Red нет ни силы воли, ни желания заставить работников заняться допиливанием многострадальной Cyberpunk 2077.

Поскольку все четыре процесса объединили в один, то его теперь ведут настоящие акулы, которые известны умением добиваться желаемого от крупных компаний.

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