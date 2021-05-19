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Тот факт, что Intel хочет вернуться на рынок видеокарт, уже ни у кого не вызывает удивления. Крупнейший производитель процессоров уже несколько лет готовится представить сверхмощные решения для энтузиастов, которые смогут побороться с флагманами NVIDIA, но пока всё ограничивается анонсами бюджетных моделей для ОЕМ-сборщиков ПК. Первой на рынок поступила Iris Xe DG1, которая была заявлена для мобильных компактных систем. Тем неожиданнее выглядит появление этого графического чипа в рамках настольной системы CyberPowerPC.

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Сердцем сборки стал процессор Core i5-11400F. Это представитель 11-го поколения, лишённый собственного графического ядра. В качестве памяти заявлены 8 Гб DDR4-3000, а также скоростной SSD на 512 Гб. В комплект входит корпус с подсветкой и акриловой стенкой, а также блок питания от неизвестного китайского производителя. Видимо, многие скрытые детали — это своеобразный сюрприз, ведь здесь даже не указывается мощность блока. Скорее всего у владельцев подобной системы не будет с ним проблем, поскольку и процессор, и сама видеокарта отличаются отличной энергоэффективностью. Что до последней, то она имеет TDP менее 75 Вт, а значит не требует дополнительного питания.

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Если приглядеться, видеокарта Iris Xe DG1 не имеет кулера и оснащена пассивным охлаждением. Известно, что графический чип основан на архитектуре Xe-LP и может похвастать 80-ю исполнительными блоками, что предполагает наличие 640 ядер. 4 Гб видеопамяти работают на 128-битной шине с общей пропускной способностью 68 Гб/с. Это действительно сверхбюджетная модель, аналогом которой считается старая GeForce GTX 650 Ti. Это в любом случае быстрее интегрированной графики на процессорах Intel 11-го поколения, но в современных реалиях с трудом дотягивает до интегрированной графики на гибридных процессорах AMD.

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Определить точную цену видеокарты сложно, поскольку здесь много переменных, включая блок питания, материнскую плату и память. Но можно сказать, что она затянула не меньше 250 долларов, ведь вся система оценивается в 750 вечнозелёных. Это очень много за графический чип с такими характеристиками и может быть оправдано только дефицитом полупроводников. Также неясно, указывается цена с налогами, или же они не включены в комплект. Будем надеяться, одна из таких систем попадёт в руки к энтузиастам, где они изучат все аспекты новых видеокарт.