Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дискретная видеокарта Intel Iris Xe DG1 засветилась в готовой системе по сильно завышенной цене

Уже скоро можно будет оценить реальный потенциал дискретных бюджетных видеокарт Intel Iris Xe DG1
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3070 в Ситилинке - цена удивит даже тебя
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Тот факт, что Intel хочет вернуться на рынок видеокарт, уже ни у кого не вызывает удивления. Крупнейший производитель процессоров уже несколько лет готовится представить сверхмощные решения для энтузиастов, которые смогут побороться с флагманами NVIDIA, но пока всё ограничивается анонсами бюджетных моделей для ОЕМ-сборщиков ПК. Первой на рынок поступила Iris Xe DG1, которая была заявлена для мобильных компактных систем. Тем неожиданнее выглядит появление этого графического чипа в рамках настольной системы CyberPowerPC.

реклама

Сердцем сборки стал процессор Core i5-11400F. Это представитель 11-го поколения, лишённый собственного графического ядра. В качестве памяти заявлены 8 Гб DDR4-3000, а также скоростной SSD на 512 Гб. В комплект входит корпус с подсветкой и акриловой стенкой, а также блок питания от неизвестного китайского производителя. Видимо, многие скрытые детали — это своеобразный сюрприз, ведь здесь даже не указывается мощность блока. Скорее всего у владельцев подобной системы не будет с ним проблем, поскольку и процессор, и сама видеокарта отличаются отличной энергоэффективностью. Что до последней, то она имеет TDP менее 75 Вт, а значит не требует дополнительного питания.

анонсы и реклама
RTX 3070 в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
6900XT дешево но в составе компа
Galaxy S21 - цена упала на порядок
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Если приглядеться, видеокарта Iris Xe DG1 не имеет кулера и оснащена пассивным охлаждением. Известно, что графический чип основан на архитектуре Xe-LP и может похвастать 80-ю исполнительными блоками, что предполагает наличие 640 ядер. 4 Гб видеопамяти работают на 128-битной шине с общей пропускной способностью 68 Гб/с. Это действительно сверхбюджетная модель, аналогом которой считается старая GeForce GTX 650 Ti. Это в любом случае быстрее интегрированной графики на процессорах Intel 11-го поколения, но в современных реалиях с трудом дотягивает до интегрированной графики на гибридных процессорах AMD.

реклама

Определить точную цену видеокарты сложно, поскольку здесь много переменных, включая блок питания, материнскую плату и память. Но можно сказать, что она затянула не меньше 250 долларов, ведь вся система оценивается в 750 вечнозелёных. Это очень много за графический чип с такими характеристиками и может быть оправдано только дефицитом полупроводников. Также неясно, указывается цена с налогами, или же они не включены в комплект. Будем надеяться, одна из таких систем попадёт в руки к энтузиастам, где они изучат все аспекты новых видеокарт.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
13
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
62
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

22 смартфона Xiaomi уже получили стабильную версию MIUI 12.5 на Android 11
5
Samsung Galaxy S21+ ощутимо подешевел – сбалансированный флагман 2021 года со скидкой 17%
5
Сбер открыл вакансию для фанатов World of Warcraft
7
В честь десятилетия The Witcher 2 в GOG проходит распродажа игр серии «Ведьмак» и Cyberpunk 2077
6
Графику в новых играх на PlayStation 5 сравнили с мощным ПК – много мыла и экономия ресурсов от TG
33
Геймер смог пройти GTA V за 9 часов без получения урона
7
59 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 во 2 квартале 2021 года
+
Илон Маск одним сообщением поднял стоимость криптовалюты Starbase на 4500%
7
Новые криптовалютные запреты в Китае обрушили курс Bitcoin ниже $40 000, а Ethereum ниже $3 000
126
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
185
NVIDIA официально представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 3000 LHR с защитой от майнеров
48
Видеокарт GeForce RTX 3060 и 3090 не оказалось среди анонсированных NVIDIA версий Lite Hash Rate
7
За неделю количество задействованных HDD в майнинге Chia Coin выросло в два раза
12
Курс биткоина падает. Китай нанес новый удар по криптовалютному рынку
15
По сети ходит ещё одна реалистичная карта GTA 6 с обширным игровым миром
2
Хардфорк EIP-1559 сделает добычу Эфира на видеокартах убыточной из-за снижения комиссии на 50%
49
«Некстгенная» версия Grand Theft Auto V выйдет в ноябре
12
Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза
50
На фоне обвала рынка криптовалют Биткоин обновил 3-месячный минимум, а Chia Coin теряет доходность
9
Криптовалютная компания случайно перевела на кошелёк неизвестного $28 млн в Биткоинах
10

Популярные статьи

Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
68
5 способов избежать перегрева видеокарты при майнинге на игровом компьютере в жару
32
Assassins Creed Valhalla: небольшое тестирование в игре
47
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
75
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
15
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3

Сейчас обсуждают

Renegade1979
21:50
Вот и я говорю, какой может быть "разговор" с ботом? Пшло
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
Listoman
21:50
Где пролежали? Отмайнили своё и были слиты перед выходом 30 серии)
Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза
i_ran_past
21:49
Твоё дело тут за две гривны хлеб свой отрабатывать, продолжай нищета криворожская, не останавливайся :D :D :D :D :D
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
ахахах
21:49
топы типо 2080 и 2080ти-так и пролежали,их просто за 100к никто тогда небрал
Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза
Андрей Маликов
21:49
The Terrace Outdoor TV 2021 (QE75LST7TAUXRU) 8bit + frc ( то есть искажение цветов, никакие настройки не помогут) VA-матрица 100-120 hz Черт, за эти деньги можно купить 3 Оледа
Samsung начала продавать в России телевизоры The Terrace с защитой от воды по цене от 329 990 рублей
Destino
21:48
Как и цены, скорее всего.
GeIL анонсировала серию памяти DDR5 Polaris с частотой до 7200 МГц
Listoman
21:48
Пхаха) 20 брали очень активно, просто их было мало на вторичке)
Bitcoin подешевел на 13 000 долларов за сутки, Ethereum – почти в два раза
Alex-IT
21:47
Можно конечно, но нужно с моделью видеокарты подгадать, чтобы её точно потом выкупили.
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Renegade1979
21:47
Ты фейкомет упоротый, для начала. А во вторых это даже и не твое собачее дело. Ваше дело Кадыру ясакЪ платить, и собирать на репарации. И пойди еще Ермаку и Коломойскому расскажи, про США, как они их ...
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
i_ran_past
21:45
Это вот вам только гавкать так на Россию осталось, беззубые пиндоские шавки :D :D :D :D :D Ну, ещё за печенки попрыгать можете, попуасы гнилозубые
Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем