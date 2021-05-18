NVIDIA официально представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 3000 LHR с защитой от майнеров
Последние десятилетия мы стали свидетелями взрывного развития видеокарт. По сути, графические чипы прошли путь от затычек для передачи информации на дисплей, до мощного инструмента для обработки данных и облачных технологий. Сегодня один сверхмощный серверный GPU способен выполнять задачи, для которых нужно несколько десятков процессоров. При этом графический чип обладает повышенной энергоэффективностью и занимает намного меньше места. Что любопытно, пока процессоры с трудом прирастают на 5-10% от поколения к поколению, раз в два года видеокарты могут расти на невероятные 60 и более процентов, а предела для дальнейшего роста в обозримом будущем нет.
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Или не было до недавнего времени, ведь на пути видеокарт стали майнеры. Если предположить, что майнинг на видеокартах с нами как минимум на следующие десять лет, то всё в полном порядке. Производители будут получать сверхдоходы, а играть мы перестанем от слова совсем. Ну если не считать старые проекты из 90-х годов. Но никто не может гарантировать, что майнинг не закончится уже через год или месяц, а значит NVIDIA не заинтересована в долговременных вложениях в это направление. А вот геймеры будут всегда. Несколько месяцев назад для защиты геймеров использовалась специальная антимайнерская заплатка, которая вышла вместе с видеокартой GeForce RTX 3060. Эксперимент не удался, но это не значит, что не стоит попробовать ещё раз.
Сегодня представители NVIDIA сделали официальный анонс серии GeForce RTX 3000 LHR (Lite Hash Rate, что означает пониженный хешрейт). Изменения коснутся следующих видеокарт: GeForce RTX 3070/3080/3060 Ti. Ожидаемо, флагманская GeForce RTX 3090 осталась без блокировки, поскольку её цена слишком высока, а окупаемость в майнинге вызываем много вопросов. А вот с GeForce RTX 3060 всё сложно. Сообщается, что она уже включает блокировку, а значит менять ничего не нужно. Вот только, что помешает майнерам взять новую карточку и поставить на неё старый драйвер, неясно.
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Также не уточняется, получили ли все видеокарты какие-то другие изменения, кроме тех, что есть в драйверах. Больше об этом будет известно ближе к июню, когда модели с новым идентификатором LHR поступят в продажу. Снижение эффективности хешрейта ожидается на уровне 50%, а NVIDIA полагает, что такой шаг позволит улучшить положение с доступностью видеокарт на рынке.
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