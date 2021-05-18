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Последние десятилетия мы стали свидетелями взрывного развития видеокарт. По сути, графические чипы прошли путь от затычек для передачи информации на дисплей, до мощного инструмента для обработки данных и облачных технологий. Сегодня один сверхмощный серверный GPU способен выполнять задачи, для которых нужно несколько десятков процессоров. При этом графический чип обладает повышенной энергоэффективностью и занимает намного меньше места. Что любопытно, пока процессоры с трудом прирастают на 5-10% от поколения к поколению, раз в два года видеокарты могут расти на невероятные 60 и более процентов, а предела для дальнейшего роста в обозримом будущем нет.

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Или не было до недавнего времени, ведь на пути видеокарт стали майнеры. Если предположить, что майнинг на видеокартах с нами как минимум на следующие десять лет, то всё в полном порядке. Производители будут получать сверхдоходы, а играть мы перестанем от слова совсем. Ну если не считать старые проекты из 90-х годов. Но никто не может гарантировать, что майнинг не закончится уже через год или месяц, а значит NVIDIA не заинтересована в долговременных вложениях в это направление. А вот геймеры будут всегда. Несколько месяцев назад для защиты геймеров использовалась специальная антимайнерская заплатка, которая вышла вместе с видеокартой GeForce RTX 3060. Эксперимент не удался, но это не значит, что не стоит попробовать ещё раз.

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Сегодня представители NVIDIA сделали официальный анонс серии GeForce RTX 3000 LHR (Lite Hash Rate, что означает пониженный хешрейт). Изменения коснутся следующих видеокарт: GeForce RTX 3070/3080/3060 Ti. Ожидаемо, флагманская GeForce RTX 3090 осталась без блокировки, поскольку её цена слишком высока, а окупаемость в майнинге вызываем много вопросов. А вот с GeForce RTX 3060 всё сложно. Сообщается, что она уже включает блокировку, а значит менять ничего не нужно. Вот только, что помешает майнерам взять новую карточку и поставить на неё старый драйвер, неясно.

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Также не уточняется, получили ли все видеокарты какие-то другие изменения, кроме тех, что есть в драйверах. Больше об этом будет известно ближе к июню, когда модели с новым идентификатором LHR поступят в продажу. Снижение эффективности хешрейта ожидается на уровне 50%, а NVIDIA полагает, что такой шаг позволит улучшить положение с доступностью видеокарт на рынке.